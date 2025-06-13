إيران تعلن انطلاق عملية «الوعد الصادق 3».. تدمير مقاتلتين إسرائيليتين وأسر قائدة إحداهما

أكدت إيران مساء الجمعة تدمير مقاتلتين إسرائيليتين من طراز “إف-16” وعدد من الطائرات المسيّرة خلال تصدٍ نفذته الدفاعات الجوية الإيرانية رداً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منشآت داخل البلاد فجراً.

وأعلنت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن إحدى الطيّارين، وهي امرأة إسرائيلية، وقعت في الأسر بعد إسقاط مقاتلتها داخل المجال الجوي الإيراني، في خطوة وصفتها الوكالة بـ”الإنجاز العسكري النوعي”.

وفي تصعيد عسكري متسارع، أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية عن بدء تنفيذ عملية “الوعد الصادق 3″، والتي تتضمن إطلاق مئات الصواريخ نحو أهداف إسرائيلية، بينها وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، وقواعد جوية وعسكرية.

وأكد بيان الحرس الثوري أن العملية تأتي ردًا على اغتيال قادة عسكريين وعلماء بارزين ومواطنين، من بينهم أطفال، جراء الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع في طهران وأصفهان ونطنز.

من جهته، أقرّ الجيش الإسرائيلي بأن الهجوم الإيراني لا يزال متواصلاً، مشيرًا إلى إطلاق عشرات الصواريخ الإضافية تجاه الأراضي الإسرائيلية، مع تفعيل منظومات الاعتراض والدعوة للسكان بالدخول إلى الملاجئ.

وكشف موقع “واي نت” العبري عن وقوع 7 إصابات على الأقل نتيجة الهجمات الصاروخية، بينما تحدثت تقارير عبرية عن اندلاع حريق قرب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وفي أول تعليق له، قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن “إسرائيل هي من بدأت الحرب”، مؤكداً أن ردّ إيران لن يكون محدودًا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن ما جرى “مجرد بداية”، مضيفًا: “سيدفعون ثمناً باهظاً لقتلهم قادتنا وعلماءنا”.