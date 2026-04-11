إيران تعلن بدء محادثات غير مباشرة عبر باكستان.. المرشد يهاجم خصومه ويتحدث عن «وصمة عار»

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية نقل حزمة مطالبها إلى الجانب الباكستاني بشكل واضح، في إطار تحرّك دبلوماسي يهدف إلى إيصالها إلى الولايات المتحدة، بالتزامن مع انطلاق مسار تفاوضي غير مباشر في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنّ المحادثات بدأت منذ وصول الوفد الإيراني إلى إسلام آباد، مشيرًا إلى أنّ لقاءات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع المسؤولين الباكستانيين استمرت نحو ساعتين ونصف، جرى خلالها عرض ملاحظات طهران ورؤيتها، إضافة إلى تسليم مطالبها المستندة إلى حزمة مؤلفة من عشرة بنود.

وأشار بقائي إلى أنّ بلاده حرصت على طرح مواقفها بصورة مباشرة ودون أي لبس، لافتًا إلى أنّ الاجتماعات لا تزال متواصلة، في وقت يواصل فيه قاليباف والوفد المرافق له مناقشة مختلف القضايا مع الجانب الباكستاني.

وفي سياق متصل، شدّد على جاهزية المؤسسة العسكرية الإيرانية، مؤكدًا أنّ القوات المسلحة في حالة استعداد دائم، بينما يتابع الجهاز الدبلوماسي مجريات الأحداث بدقة، مع التنسيق المستمر بين الجانبين لضمان الرد السريع على أي تطورات.

وأضاف أنّ طهران تعتبر وقف إطلاق النار التزامًا فعليًا يتطلب التنفيذ الكامل على الأرض، موضحًا أنّ الجهات المختصة ترصد أي خرق محتمل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا عند الضرورة.

وبيّن بقائي أنّ التقارير الواردة إلى طهران توصف بالإيجابية عمومًا، باستثناء الساعات الأولى من إعلان وقف إطلاق النار، حيث سُجلت بعض الخروقات التي واجهتها القوات المسلحة الإيرانية برد حازم.

وأوضح أنّ الوضع بقي مستقرًا منذ ذلك الحين، دون تسجيل خروقات كبيرة، رغم رصد حالتين محدودتين خلال اليوم قد تمثلان مؤشرات على تجاوزات، حيث جرى التعامل معهما بسرعة عبر التنبيه والتحذير، ما دفع الطرف المقابل إلى تصحيح إجراءاته بشكل فوري.

المرشد الإيراني يهاجم خصومه

نعى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى خامنئي، الدكتور سيد كمال خرازي، مشيداً بمسيرته في مجالات العلم والثقافة والسياسة الخارجية، وواصفاً ما سماه “استشهاده” بأنه “وسام فخر” للمجتمع الأكاديمي والمسؤولين في إيران، في مقابل “وصمة عار” على جبين القوى الأميركية الصهيونية.

وأشار خامنئي إلى أن خرازي أمضى سنوات طويلة في العمل بالمجالات الثقافية والإعلامية وتولى مسؤوليات في وزارة الخارجية، إلى جانب نشاطه في العلوم المعرفية وعضويته في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وفق ما نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية.

كما تقدم بالتعزية إلى الشعب الإيراني والأوساط الأكاديمية وأسرة الراحل، ولا سيما سيد محسن خرازي، مؤكداً تقديره لإسهاماته الممتدة في الدولة.

وفي سياق متصل، جدد خامنئي تأكيده أن إيران لا تسعى إلى حرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية “حولت مسار الحرب إلى انتصار كبير” رغم الأضرار التي لحقت بها.

وأضاف أن استمرار حضور الشعب في الميدان يمثل عاملاً أساسياً في المرحلة الحالية، معتبراً أن ما وصفه بـ“المستكبرين في العالم” كشفوا صورتهم عبر استهداف الأطفال، على حد تعبيره.

ودعا خامنئي جيران إيران إلى اتخاذ موقف واضح مما يجري، محذراً من الاعتماد على “وعود الأعداء”، ومؤكداً أن بلاده تنتظر ما وصفه برد الفعل المناسب من دول الجوار، مشدداً على ما سماه “تعزيز إدارة مضيق هرمز”.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في إطار مسار سياسي تتوسط فيه باكستان، فيما تتجه الأطراف إلى محادثات جديدة في إسلام آباد.

بالتوازي، أفادت تقارير دولية بوجود تحركات دبلوماسية مكثفة بين طهران وواشنطن وحلفائهما لبحث وقف إطلاق النار، وسط استمرار التوتر في أكثر من ساحة إقليمية.

وفي سياق منفصل، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أن مجتبى خامنئي، الذي جرى اختياره مرشداً أعلى جديداً لإيران، يعاني إصابات وتشوهات حادة نتيجة غارة جوية سابقة استهدفت طهران وقتلت والده، المرشد السابق.

وذكرت المصادر أن إصاباته شملت الوجه والساق، مع حديث عن فقدان محتمل لإحدى الساقين، بينما يؤكد مقربون أنه يشارك في اجتماعات حساسة عبر الاتصال الصوتي رغم عدم ظهوره العلني منذ أسابيع.

كما أشارت الروايات إلى أن حالته الصحية لا تزال موضع غموض، وسط غياب أي صور أو تسجيلات رسمية له منذ الهجوم، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول طبيعة دوره الفعلي في إدارة الدولة.

ويرى محللون أن المشهد السياسي الإيراني يدخل مرحلة دقيقة، خاصة مع استمرار الحرب والضغوط الخارجية، وظهور تساؤلات حول مراكز القرار الفعلية داخل النظام، ودور الحرس الثوري في إدارة الملفات الاستراتيجية.