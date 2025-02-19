إيران تعلن تفكيك «شبكة تجسس» تعمل لصالح أمريكا وإسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة تجسس كانت تعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في محافظة مازندران شمالي إيران.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، عن فيلق كربلاء في مازندران، قال الجنرال سيافاش مسلمي، الأربعاء، ” إن أجهزة استخبارات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والدول المعادية تسعى إلى النفوذ والتجسس تحت ستار الرعايا الأجانب والأشخاص المترددين، والعديد من هذه العناصر تسعى إلى جمع المعلومات أو إنشاء شبكات نفوذ تحت ستار الشركات التجارية والمراكز الثقافية والجمعيات الخيرية، بهدف التغلغل في مؤسسات الدولة وجمع معلومات استخباراتية”.

كما أكد البيان أن العملية الاستخباراتية الناجحة لم تقتصر على إحباط التهديدات الأمنية، بل منعت أيضا وقوع أزمات محتملة كان يمكن أن تؤثر على استقرار المحافظة.

وأفادت العلاقات العامة لفيلق “ولي العصر” للحرس الثوري في محافظة خوزستان في يناير الماضي، أنه تم إلقاء القبض على عناصر شبكة التجسس العميلة لجهاز استخبارات إحدى دول الخليج التي كانت تنشط في جمع المعلومات من مراكز حساسة في المحافظة، وتم تسليمهم للسلطات القضائية المختصة.

كذلك أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، يوم أمس الثلاثاء، عن اعتقال اثنين من المواطنين البريطانيين في ديسمبر الماضي بتهم التجسس، مصرحا في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن المعتقلين دخلا إيران تحت غطاء السياحة، حيث قاما بجمع معلومات حساسة في عدد من المحافظات الإيرانية.