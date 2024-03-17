إيران تعلن توقيع أكبر عقود الصناعة النفطية خلال العقد الماضي

أعلنت طهران أنه سيتم توقيع عقود لتطوير حقول نفطية في البلاد هي الأكبر منذ سنوات، بهدف زيادة الانتاج بمقدار 350 الف برميل، وذلك بالاعتماد على الشرکات والطاقات المحلية.

ونقلت وكالة أنباء “إرنا”، عن وزارة النفط الايرانية، بأن أكبر عقود الصناعة النفطية في البلاد خلال العقد الماضي بقيمة تزيد عن 13 مليار دولار ستوقع اليوم الاحد 17 مارس.

وحسب الوكالة، فإنه ووفقا لخطة وزارة النفط، فمن المقرر تفعيل خطة التنمية المتكاملة لحقل آزادكان النفطي المشترك عبر توقيع عقد تطوير هذا الحقل النفطي الواقع في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران والمشترك مع العراق .

وأشارت إلى أن حقل آزادكان النفطي يعد أكبر حقل نفط مشترك في إيران ويقع في محيط حقل مجنون في العراق وعلى بعد 80 كم غرب أهواز، إذ1 يجري تنفيذ خطة تطوير الحقل من خلال حفر 185 بئرا، ومؤخراً تم تشغيل 60 بئرا.

وبحسب الوكالة، سيتم أيضا اليوم توقيع عقد المرحلة الثانية من تطوير حقل مسجد سليمان النفطي، والذي يعتبر أول وأقدم حقل نفط في الشرق الأوسط، ويقع في مدينة مسجد سليمان ومحافظة خوزستان، ويقدر حجم النفط فيه بحوالي 6 مليار و200 مليون برميل، كما سيتم توقيع عقد تطوير ثلاثة حقول هي سومار وسامان وديلاوران الواقعة في المنطقة التشغيلية لشركة نفط المناطق الوسطى غربي البلاد.

يذكر أنه سيتم توقيع هذه العقود بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ووزير النفط جواد عجي والمدیر التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر.

هذا وكان وزير النفط الإيراني جواد عجي، أعلن مؤخرا عن قرب إبرام إيران عقودا لتطوير حقول النفط والغاز في البلاد وإطلاق مشاريع جديدة بقيمة 14 مليار دولار، قاائلا إنه من شأن هذه الإنجازات والاستثمارات بصناعة النفط، تحقيق نمو الإنتاج والتصدير وإيرادات العملة الأجنبية وخلق فرص العمل.