إيران تعلن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية

أعلنت طهران إغلاق باب الترشح للرئاسة في البلاد، في الدورة الرابعة عشرة للانتخابات، كاشفة عن العدد النهائي للمتقدمين.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في ختام اليوم الخامس والأخير لتقديم الترشيحات في الدورة الـ14 لانتخابات الرئاسة الإيرانية، “إن عدد المتقدمين قد بلغ 80 شخصا”.

وأضاف وحيدي: “في هذه المرحلة، يعمل مجلس “صيانة الدستور”، المؤلف من 12 عضوا، في فترة لا تتجاوز سبعة أيام لتأكيد أهلية المرشحين لخوض الانتخابات أو رفضها، وفق معايير محددة، على أن ينشر في 11 يونيو الجاري قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة”.

هذا “وستنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين النهائيين في 12 يونيو وستستمر 16 يوما على أن تجرى الانتخابات في الـ28 من يونيو عن طريق التصويت المباشر للشعب، ومن أبرز المرشحين للرئاسة الإيرانية، علي لايجاني، محمود أحمدي نجاد، سعيد جليلي، عبد الناصر همتي وغيرهم من الأسماء”.

وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت في 20 مايو 2024، مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم.