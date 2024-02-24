إيران تعلن عن استثمار أجنبي بقيمة 10 مليارات دولار للعام 2024

أعلنت الحكومة الإيرانية أن الاستثمار الأجنبي في البلاد سيصل نهاية العام 2024 إلى 10 مليارات دولار رغم العقوبات.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، وفق ما نقلت عنه وكالة “مهر” للأنباء، إنه على الرغم من استمرار العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الأعداء على نظام الجمهورية الإسلامية، بالتعاون مع دول الجوار والدول الأخرى، إلا أن كل جهودنا تتجه للتغلب على التضخم الذي حدث عام 2011، وقد اتخذت الحكومة إجراءات جيدة في هذا الصدد خلال العامين الماضيين بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف خاندوزي أن الاستثمار الأجنبي سيصل نهاية العام الحالي إلى 10 مليارات دولار رغم العقوبات، وسيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة للعام المقبل للسيطرة على التضخم بدعم وتعاون مختلف القطاعات.

وتشهد إيران صعوبات اقتصادية على خلفية التضخم الجامح في البلاد الذي وصل هذا العام إلى 40%.