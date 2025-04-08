إيران تعلن عن محادثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء، “أن إيران والولايات المتحدة ستجريان محادثات “غير مباشرة رفيعة المستوى” في عُمان، السبت، بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عقد بلاده محادثات مع طهران”.

وأفاد عباس عراقجي في منشور على منصة “إكس” بأن “إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عُمان السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى”، مضيفا: “إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أمريكا”.

من جهته، قال كبير المفاوضين الإيرانيين الأسبق حسين موسويان في تغريدة على “إكس” إن عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيتفاوضان في عُمان.

وكان أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، “أن بلاده تؤمن بالمفاوضات وتسعى إليها، لكن على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم يسعون لخوض “مفاوضات حقيقة”.

وقال بزشكيان، خلال لقائه مع ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في البلاد، إن “إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية ولا تسعى للحروب والأزمات”.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أضاف أن “تأكيد إيران على أنها ليست بصدد استخدام قدراتها النووية لأغراض غير سلمية، قائم على فتوى شرعية صادرة عن المرشد الإيراني علي خامنئي”، مشددا على “ضرورة أن تثبت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تسعى إلى مفاوضات حقيقية”.

وكشف ترامب، الاثنين، “أن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع إيران بشأن برنامجها النووي، السبت، في إعلان مفاجئ خلال استقباله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض”.

وأعرب ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي “عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران، محذرا من أن إيران ستكون في “خطر كبير” إذا فشلت المحادثات”.

وشدد ترامب على أن “الجميع موافقون على أن إبرام اتفاق سيكون مفضّلا على القيام بما هو واضح، وما هو واضح أمر لا أريد صراحة أن أكون ضالعا فيه، وبصراحة لا تريد إسرائيل أن تكون ضالعة فيه إذا ما أمكن تجنبه”.

وبعد ساعات، أكدت طهران أن “المحادثات ستجرى السبت في سلطنة عُمان”، مشددة على أنها “غير مباشرة”، وفي وقت سابق، حددت يران سلطنة عُمان كوسيط للتفاوض غير المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي إنّ “المقترح الإيراني بشأن المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن كان عرضا سخيا وعقلانيا، يستند إلى التجارب السابقة والمسار التفاوضي حول الملف النووي خلال العقد الماضي”.

في السياق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، “أن بلاده تؤمن بالتفاوض، “لكن ليس بأي ثمن”، مضيفا خلال لقاء مع قادة أحزاب إيرانية أن طهران لا تسعى إلى “الحرب والفوضى والقنبلة النووية، بل نريد التفاوض، لكن على الأميركيين أن يثبتوا أنهم بصدد مفاوضات حقيقية”، مشيرا إلى “أن طهران “لا تريد استخداما غير سلمي لقدراتها النووية (…) هذا ليس مجرد كلام، بل هو فتوى شرعية من قائد الثورة” علي خامنئي”، وفق ما أوردته وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية.