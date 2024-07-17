إيران تعلّق على الاتهامات بضلوعها في محاولة اغتيال «ترامب»

علقت إيران على الاتهامات التي وردت في وسائل إعلام أمريكية، تتحدث عن ضلوعها في مخطط اغتيال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ووصفتها “بالاتهامات المغرضة”.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن إيران “ترفض بقوة أي ضلوع لها الهجوم المسلح الأخير على ترامب”.

وقالت ممثلية إيران في الأمم المتحدة، “إن الحديث عن خطة سابقة لقتل المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، اتهامات لا أساس لها من الصحة ومغرضة”.

هذا وكانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية ووسائل إعلام أخرى، قالت “إن السلطات الأمريكية تلقت معلومات من “مصدر بشري” بشأن خطة دبرتها طهران ضد الرئيس السابق، مما دفع جهاز الخدمة السرية، المسؤول عن حماية كبار الشخصيات السياسية الأميركية، إلى رفع مستوى إجراءات الحماية المفروضة على الملياردير الجمهوري”.

وذكرت شبكة “سي.أن.أن” الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، “أن الولايات المتحدة تلقت معلومات مخابرات من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب”.