إيران تعلّق على تصريحات «مجلس التعاون» حول الجزر الثلاث!

علق المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي شمخاني، اليوم الخميس، على ما ورد في اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج بشأن “الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات”، وحقل أرش النفطي، واصفًا المواقف بأنها غير بناءة.

وكتب شمخاني على حسابه الرسمي في منصة “إكس” أن ادعاءات مجلس التعاون بشأن الجزر الإيرانية وحقل أرش النفطي غير بناءة في ظل ما وصفه بـ “شرور الولايات المتحدة والكيان الصهيوني”.

وأضاف أن إيران التزمت ضبط النفس خلال حرب الإثني عشر يومًا رغم بعض الدعم للعدوان، مؤكداً أن نفوذ إيران في الخليج لا ينبغي تفسيره بشكل خاطئ، وأن دور الجيران يجب أن يركز على إرساء الأمن، وليس التلاعب بالخطوط الحمراء للأمة الإيرانية.

وتأتي تصريحات شمخاني بعد إعلان إيران رسميًا يوم 30 نوفمبر يومًا وطنيًا للجزر الثلاث المتنازع عليها في الخليج، وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، احتفاءً بذكرى استعادتها من الاحتلال البريطاني عام 1971، وفقًا لما أفاد به غلام رضا بصيرنيا، مسؤول في المجلس الأعلى للثورة الثقافية الإيراني.

كما شدد نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد أحمد راستي، على أهمية توطين هذه الجزر، مشيرًا إلى ضرورة منح حوافز تشجيعية للسكان المقيمين فيها، باعتبار أن “وثيقة التنمية البحرية واقتصاد البحر يمكن أن تكون محركًا مهمًا لتطوير البلاد”.

وأضاف أن الاهتمام بالممرات البحرية والصناعات البحرية ضروري للاستفادة من الموارد الطبيعية الغنية، حيث تحتوي جزيرة هرمز على أنواع مختلفة من المعادن القابلة للاستخراج.

وكان البيان الختامي للاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج وروسيا، في 11 يوليو الماضي، قد أكد دعم الجهود السلمية، بما فيها مبادرة الإمارات ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث عبر المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

هذا واستعاد الحرس الثوري الإيراني الجزر الثلاث من الاحتلال البريطاني عام 1971، منذ ذلك الحين ظلت مسألة السيادة عليها محل نزاع مع الإمارات.

وتكرر طرح القضية في مؤتمرات مجلس التعاون الخليجي ومبادرات الوساطة الدولية، بينما تؤكد إيران سيادتها عليها وتربطها بمصالحها الاستراتيجية في الخليج.