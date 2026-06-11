إيران تغلق «مضيق هرمز» أمام جميع السفن وتلوّح باستهداف المارّة

أعلنت إيران، اليوم الخميس، إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، في خطوة تصعيدية جديدة تأتي في ظل توتر متزايد مع الولايات المتحدة.

ووفق ما نقله مقر “خاتم الأنبياء”، فإن القرار جاء على خلفية ما وصفه بانعدام الأمن في المنطقة، عقب هجمات أمريكية استهدفت مواقع في محافظة هرمزجان جنوبي إيران، معتبرًا أن هذه التطورات فرضت وقف حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأكد البيان أن أي حركة عبور في المضيق ستُعد هدفًا مشروعًا، مع نفي الروايات الأمريكية المتعلقة بسلامة الملاحة في المنطقة، في إشارة إلى استمرار التباين الحاد في المواقف بين طهران وواشنطن.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصعيد عسكري متبادل بين الجانبين، بعدما نفذت القيادة المركزية الأمريكية، بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضربات استهدفت مواقع داخل العمق الإيراني، في إطار ما وصفته واشنطن بعمليات دفاعية رداً على تطورات أمنية متسارعة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتصدير النفط عالمياً، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثراً بشكل مباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية، في ظل مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

هذا ويمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً لحركة النفط العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة القادمة من دول الخليج.

وغالباً ما يرتبط أي توتر في المنطقة بتذبذب فوري في أسواق النفط العالمية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، خصوصاً عند تصاعد التهديدات المتعلقة بإغلاقه أو تعطيل الملاحة فيه.