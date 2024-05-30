إيران تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

أعلنت إيران عن “فتح باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي”.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، “تستمر فترة السماح للمرشحين بالتقدم بأوراقهم والتسجيل خمسة أيام حتى الثلاثاء المقبل”.

وأوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ايران هادي طحان نظيف، “أن من شروط تسجيل المرشحين أن تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 75 عاما، ويجب أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل، كما يجب أن يكون المرشح قد تولى مسؤولية تنفيذية في الدولة لفترة لا تقل عن 4 أعوام”.

وأضاف: “كما يتعين أن يحصل جميع المرشحين في نهاية المطاف على موافقة مجلس صيانة الدستور، المؤلف من 12 عضوا، وهي لجنة من رجال دين وقانون يشرف عليها المرشد الأعلى علي خامنئي”.

ووفق المعلومات، “من المتوقع أن يصدر مجلس صيانة الدستور قائمته النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام بعد انتهاء فترة التسجيل”، و”وسيسمح للمرشحين بإطلاق حملة انتخابية قصيرة مدتها أسبوعان”.

من جهته، “أعلن التيار الإصلاحي أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وكانت إيران أعلنت أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل، وذلك بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي إثر حادث تعرضت له المروحية التي كان يستقلها.