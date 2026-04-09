إيران تفرض رسوماً على «عبور السفن»: نسيطر بشكل كامل وفعال على «مضيق هرمز»

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، بأن طهران علّقت حركة ناقلات النفط والسفن عبر مضيق هرمز عقب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، معتبرةً أن هذا الانتهاك يمثل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة “تسنيم” عن مصدر مطلع أن إيران قد تنسحب من الاتفاق في حال استمرار إسرائيل بهجماتها على لبنان.

وأوضح المصدر: “في حال استمرت إسرائيل في انتهاك الهدنة، فإن إيران ستنسحب من الاتفاق، وتدرس حاليًا إمكانية الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأصدرت هيئة الأركان العامة الإيرانية بيانًا أكدت فيه أن إيران “تسيطر سيطرة كاملة وفعالة على مضيق هرمز”، وأنها “تنتقل الآن إلى إدارة فعّالة وذكية لشريان الطاقة الرئيسي في العالم”.

وأضاف البيان أن “مراقبة حركة الملاحة ستتم باستخدام تقنيات ذكية وبالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة الإيرانية”.

وحذر البيان من أن أي تكرار للأخطاء من قبل المعتدين سيقابل برد أشد تدميرًا وفتكًا، مؤكدًا أن الجيش يحافظ على أعلى مستويات اليقظة، وأن جميع تحركات الأعداء الأمريكيين والصهاينة تخضع لمراقبة دقيقة.

فرض رسوم على عبور المضيق

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن إيران فرضت رسم عبور قدره دولار واحد لكل برميل نفط يمر عبر المضيق، حتى خلال فترة وقف إطلاق النار، على أن تكون المدفوعات بالعملات المشفرة مثل “البيتكوين”، فيما يسمح للناقلات الفارغة بالمرور مجانًا.

وأوضح ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز الإيراني أن الهدف هو مراقبة ما يدخل إلى المضيق ويخرج منه، وضمان عدم استغلال فترة وقف إطلاق النار في نقل الأسلحة.

تحذيرات الملاحة وطرق بديلة

نشرت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني خريطة لمسارات بديلة لعبور المضيق من بحر عمان شمالًا نحو جزيرة لارك، ومن الخليج عبر جنوب الجزيرة، لتجنب الألغام البحرية المحتملة، داعية السفن إلى التنسيق مع البحرية الإيرانية قبل المرور.

كما حثت هيئة الموانئ الإيرانية السفن الراغبة بالعبور على تنسيق مساراتها مع القوات البحرية الإيرانية بسبب احتمال وجود ألغام مضادة للسفن في الممر الرئيسي للمضيق.

أولى السفن بعد الهدنة

أظهرت بيانات منصة “مارين ترافيك” أن أولى السفن بدأت بالعبور عقب إعلان وقف إطلاق النار، ولا تزال مئات السفن متواجدة في المنطقة، من بينها 426 ناقلة نفط، و34 ناقلة غاز بترول مسال، و19 ناقلة غاز طبيعي مسال.

ردود الفعل الدولية

اليونان رفضت فرض الرسوم، واعتبرت أن المجتمع الدولي لن يقبل رسمًا على مرور السفن، محذرة من خلق سابقة خطيرة لحرية الملاحة.

الولايات المتحدة، عبر المتحدثة باسم البيت الأبيض، رفضت الرد على سؤال من يسيطر على المضيق، وأكدت أن أي رسوم فرضتها إيران لم يتم قبولها نهائيًا.

ألمانيا طالبت بمرور حر وآمن للسفن بمجرد استئناف حركة الملاحة.