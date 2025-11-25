إيران تفكك خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان

تمكنت السلطات الإيرانية من تفكيك خلية إرهابية تابعة لجماعة “أنصار الشيطان” في محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق البلاد، فيما تم العثور على حزامين ناسفين بحوزة أفرادها، بحسب ما أفادت وكالة مهر للأنباء.

وأعلنت العلاقات العامة في مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، أن مقاتلي المقر نجحوا في تنفيذ عملية استخباراتية استهدفت تحديد هوية الخلية الإرهابية واعتقال عدد من أفرادها، مضيفة أن العملية جاءت استمرارا للمناورات العملياتية لشهداء الأمن في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن قوات الحرس الثوري ضبطت حزامين ناسفين أثناء عملية الاعتقال، مؤكداً أن العملية تمت في المنطقة الجنوبية الشرقية، وهي المنطقة التي تشهد من حين لآخر اشتباكات بين الجماعات المسلحة ومهربي المخدرات وقوات الأمن الإيرانية.

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لأفغانستان وباكستان، منطقة حساسة أمنياً، حيث تتكرر فيها حوادث عنف ومواجهات مسلحة، نظراً لوجود تهديدات من الجماعات الإرهابية العابرة للحدود والمهربين المسلحين، مما يجعلها محور عمليات استخباراتية وأمنية مستمرة للسلطات الإيرانية.

وشهدت سيستان وبلوشستان على مر السنوات الماضية عدة عمليات مسلحة وتنظيمية من جماعات إرهابية مختلفة، أبرزها جماعة “أنصار الشيطان”، إضافة إلى صراعات مع مهربي المخدرات المسلحين، وتعمل القوات الإيرانية، وبالأخص الحرس الثوري، على تنفيذ عمليات استخباراتية وأمنية منتظمة لمنع وقوع هجمات إرهابية وتأمين الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.