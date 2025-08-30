إيران تفكك خلية مرتبطة بالموساد وتعتقل 8 أشخاص.. بزشكيان: لا نسعى للحرب مع إسرائيل أو أمريكا

أعلن فيلق “الإمام الرضا” التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران، اليوم السبت، عن تفكيك خلية تجسسية مرتبطة بجهاز الموساد الإسرائيلي، بعد عملية استخبارية دقيقة نفذتها الاستخبارات الإيرانية بالتنسيق مع الجهاز القضائي.

وذكر بيان الفيلق أن المعتقلين الثمانية تلقوا تدريبات عبر الفضاء الافتراضي من عناصر الموساد، وكانوا قد أرسلوا إحداثيات مواقع حساسة ومعلومات عن شخصيات عسكرية إلى ضباط إسرائيليين خلال حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025، وفق وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وكشفت التحقيقات أن الخلية كانت تخطط لاستهداف مسؤولين مدنيين وعسكريين وتنفيذ عمليات تخريبية في مدينة مشهد، غير أن السيطرة الاستخبارية حالت دون تنفيذ مخططاتهم، حيث عُثر بحوزتهم على مواد أولية لصناعة أسلحة وعبوات ناسفة.

وأشار البيان إلى أن الخلية كانت على تواصل مع جماعات انفصالية، مؤكداً التزام الحرس الثوري بتطبيق قانون “مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني”، الذي أُقر عام 2020 ويجرّم أي شكل من أشكال التعاون أو الاتصال مع إسرائيل ويعاقب المخالفين بشدة.

ودعا الفيلق المواطنين في خراسان الرضوية إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكداً استمرار اليقظة لمواجهة أي تهديدات استخباراتية.

الرئيس الإيراني يحذّر من الانقسامات الداخلية ويؤكد: لا نسعى للحرب مع إسرائيل أو أمريكا

عبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن قلقه من الانقسامات الداخلية وتقويض وحدة البلاد، مؤكداً أن طهران لا تسعى لخوض حرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وقال بزشكيان رداً على موقف الحكومة من تفعيل آلية الزناد بواسطة الترويكا الأوروبية: “قلقي الرئيسي، حتى قبل نقاش إعادة فرض العقوبات، والذي لا نرغب بطبيعة الحال في تفعيله، هو ما يحدث داخل البلاد. قلقي الرئيسي هو الهتافات والأصوات التي تُرفع والتي تسعى لتقويض هذه الوحدة والتماسك الناشئين اللذين يتشكلان للتو”.

وأضاف الرئيس الإيراني أن مخاوفه الأساسية لا تنبع من التهديدات الخارجية أو ردود الفعل العنيفة، بل من النزاعات الداخلية والصراعات التي قد تنشأ لأسباب تافهة، مشيراً إلى أن الأعداء يستغلون هذه الانقسامات لمصلحتهم.

كما أوضح بزشكيان: “لا نسعى إطلاقاً لتفعيل قانون سناب باك، ولكن من المشكوك فيه أن بعض الدول الأوروبية، التي تنتهك هي نفسها العديد من القوانين الدولية، تتهمنا بعدم احترام إطار العمل. كيف نقبل مثل هذه الادعاءات من هذه الدول؟”.

وفيما يتعلق باحتمالات تجدد الحرب، أكد الرئيس الإيراني: “لا نسعى للحرب، ولكن إذا أرادوا الغزو، فسنواجههم بقوة. لا نريد القتال، وقد قلنا ذلك منذ البداية، لكننا لا نخشى الحرب أيضاً. وقد أثبت شعبنا أنه في حال اندلاع الحرب، سيتعزز التماسك والوحدة الداخلية بشكل أكبر بكثير”.