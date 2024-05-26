إيران تقر خطة لرفع إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا

أقرت إيران خطة لرفع إنتاجها من النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميا.

وبحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، “وافق المجلس الاقتصادي برئاسة الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، على خطة لزيادة إنتاج البلاد من النفط من 3.6 مليون برميل يوميا إلى أربعة ملايين برميل يوميا”.

وذكرت وكالة “إرنا”، أنه “سيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة النفط الوطنية، بتمويل قدره 3 مليارات دولار”.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن “الشركة الوطنية للنفط في إيران سترفع من استثمارتها إلى 7 مليارات دولار بهدف رفع حجم إنتاجها من النفط، لافتة إلى أن زيادة 400 ألف برميل يوميا ستحقق أرباحا إضافية تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا”.

يذكر أن إيران، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وتعتبر ثالث أكبر منتج للخام في المنظمة بعد كل من السعودية والعراق، ووفق أحدث بيانات “أوبك”، بلغ إنتاج إيران النفطي في أبريل الماضي، قرابة 3.2 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى تقريبا منذ استئناف العقوبات الأمركية في مايو 2018، وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي أعلن في أبريل الماضي أن إنتاج النفط في بلاده سيقفز هذا العام، إلى جانب تسجيل زيادة في إنتاج الغاز.