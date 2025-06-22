تبادل صاروخي عنيف بين إيران وإسرائيل.. إسرائيل تستنفر دفاعها الجوي وإصابات تحت الأنقاض

ارتفعت حصيلة الإصابات جراء القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل إلى 23 مصابًا، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الأحد 22 يونيو 2025.

وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل 16 شخصاً إلى المستشفيات نتيجة القصف الإيراني الذي استهدف مناطق في إسرائيل، يوم الأحد، فيما لا يزال عدد من المدنيين عالقين تحت الأنقاض.

وأعلن المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي أن فرق نجمة داوود الحمراء تعاملت مع المصابين، منهم حالة متوسطة ورجل في الثلاثين من عمره أصيب بشظايا في الجزء العلوي من جسده، إلى جانب 15 مصاباً بحالات طفيفة نتيجة شظايا وكدمات، وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة لتحديد عدد المصابين تحت الأنقاض.

وفي نفس السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن نحو 20 شخصاً عالقون تحت الأنقاض في موقع الإصابة المباشرة في نس تسيونا جنوب تل أبيب.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الموجة العشرون من عملية “الوعد الصادق 3” التي نفذها على أهداف إسرائيلية، استخدمت تكتيكات جديدة تشمل صواريخ طويلة المدى تعمل بالوقود السائل والصلب مزودة برؤوس حربية مدمرة، استهدفت مطارات بن غوريون، مركز الأبحاث البيولوجية العسكري، قواعد الدعم، ومراكز القيادة والسيطرة.

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، رصده إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي في حالة استنفار وتعمل على اعتراض الصواريخ “المعادية”، داعياً السكان إلى دخول الملاجئ فور سماع صفارات الإنذار والامتثال التام للتعليمات الرسمية.

وحذّر المتحدث باسم الجيش من مغادرة المناطق المحمية إلا بإشعار رسمي، في وقت تتواصل فيه البلاغات عن سقوط صواريخ في مناطق متفرقة من شمال ووسط البلاد. وقالت مراسلة RT إن التقارير الأولية تشير إلى سقوط ما لا يقل عن 10 صواريخ، بينما أعلن جهاز “نجمة داوود الحمراء” أن فرقه تتعامل مع إصابات محتملة في أكثر من 10 مواقع مختلفة، في ظل قصف مكثف يُقدر بما يقارب 30 صاروخاً حتى الآن.

في السياق ذاته، أصدر الأمن العام الأردني تحذيراً لمواطنيه دعاهم فيه إلى البقاء في أماكنهم وتجنب الاقتراب من النوافذ أو التواجد في أماكن مكشوفة، مؤكداً أهمية الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

كما أغلقت إسرائيل مجالها الجوي حتى إشعار آخر، بعد ساعات من الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن القرار شمل وقف جميع الرحلات الجوية، بما في ذلك “رحلات الإنقاذ” المخصصة لعودة الإسرائيليين، وذلك التزامًا بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

ويأتي الهجوم الصاروخي الإيراني بعد ساعات من تعرض منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان لهجمات جوية قالت طهران إن الولايات المتحدة نفذتها. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان مقتضب، أن “الحرب بدأت الآن”، في ما يُعد تصعيداً خطيراً في المواجهة الإقليمية المتفجرة.

وتُعد المنشآت المستهدفة من أبرز مواقع البنية التحتية النووية الإيرانية، وتخضع بعض أقسامها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد دانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية القصف الأميركي، واصفةً إياه بأنه “انتهاك صارخ للسيادة وتعدٍّ سافر على برنامج إيران السلمي”.

إسرائيل تغلق مجالها الجوي وتعليق رحلات الطيران تحسبًا لرد إيراني

أعلنت إسرائيل إغلاق مجالها الجوي بشكل كامل وتعليق جميع رحلات الطيران، وذلك عقب الضربة الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية فجر الأحد، في خطوة استباقية تحسبًا لأي رد فعل إيراني محتمل.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن إغلاق المجال الجوي يشمل حتى الإسرائيليين الذين كانوا من المفترض أن يصلوا عبر رحلات الإنقاذ، مشيرة إلى أن القرار جاء بناءً على إرشادات قيادة الجبهة الداخلية، وسيظل ساريًا “حتى إشعار آخر”.