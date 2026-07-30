إيران تقصف قواعد أمريكية في الأردن والكويت.. الحرس الثوري: كفاحنا سيستمر

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، تنفيذ هجمات استهدفت قاعدة الأزرق الجوية الأمريكية في الأردن وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، مشيرًا إلى أن العمليات جاءت ردًا على ما وصفه بـ”الهجوم الأمريكي على جزيرة قشم”.

وقال الحرس الثوري في بيان إن الولايات المتحدة شنت، فجر الخميس، هجومًا جويًا على منزلين سكنيين في جزيرة قشم باستخدام قنابل وصفها بأنها “قنابل دمار”، ما أدى إلى إصابة أفراد من عائلة، بينهم أب وأم وطفل، إضافة إلى طفلين آخرين، بحسب البيان الإيراني.

وأضاف الحرس الثوري أن قوات القوة الجوية الفضائية التابعة له نفذت، صباح الخميس، هجومًا على قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، موضحًا أن الاستهداف طال منطقة إطلاق وطائرة إصلاح طائرات من طراز F-35، باستخدام عدة صواريخ باليستية.

وزعم البيان أن الهجوم أدى إلى تدمير ثلاث طائرات F-35 بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث طائرات أخرى، إضافة إلى مقتل عدد من الضباط والفنيين والإداريين التابعين للقوات الأمريكية، وفق ما أورده الحرس الثوري.

وفي رسالة موجهة إلى الشعب الأردني، قال الحرس الثوري إن “التضامن والتعاون” من جانب الأردنيين، وخاصة بعض النخب، ساهم في “إفشال مخططات العدو”، مضيفًا أن المواجهة ستستمر حتى “طرد آخر محتل أمريكي من الأراضي الإسلامية”، بحسب البيان.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان آخر استهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ضمن ما سماه “عملية نصر 2″، موضحًا أن الهجوم استهدف القاعدة الأمريكية.

وقال الحرس الثوري إن العملية أدت إلى اندلاع حرائق في حظيرتين للطائرات المسيّرة، وخزان وقود للطائرات، إضافة إلى مروحيات عسكرية، مضيفًا أنها “دمرت” تلك الأهداف، وفق البيان.

ووجه الحرس الثوري رسالة إلى الشعب الكويتي، قال فيها إن العمليات ضد ما وصفه بـ”المعتدي” ستستمر حتى وضع حد لما اعتبره “نهب ثروات المسلمين ومواردهم الوطنية”، وخروج القوات الأمريكية من المنطقة.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الخميس، أن “عدوانًا إيرانيًا” استهدف مبنى تابعًا لشركة صينية شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة.

وأكدت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة الكويتية تواصل تنفيذ مهامها لحماية سيادة البلاد وأمنها واستقرارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الولايات المتحدة أو الأردن تؤكد أو تنفي ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف قاعدة الأزرق الجوية أو حجم الخسائر التي تحدث عنها، كما لم يصدر تأكيد مستقل بشأن الأضرار التي قال الحرس الثوري إنها لحقت بقاعدة علي السالم في الكويت.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة، مع استمرار تبادل الاتهامات بين الجانبين، فيما تعد قاعدة الأزرق الجوية في الأردن وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت من المواقع التي تستضيف قوات أمريكية ضمن اتفاقيات التعاون الدفاعي مع البلدين، ما يجعل أي استهداف لهما ذا تداعيات إقليمية واسعة.