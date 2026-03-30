إيران تكشف أهدافها الأمريكية عبر مسيرة «شاهد-136»

كشفت القوات المسلحة الإيرانية صوراً للمسيرة المسلحة “شاهد-136” مزينة برسوم تمثل معدات وأهدافاً عسكرية أمريكية، في خطوة رمزية توضح قائمة الأهداف التي تستهدفها طهران، وذلك بعد استهداف منظومات دفاعية وطائرة إنذار مبكر أمريكية من طراز “E-3 أواكس” في المنطقة.

ونشرت القوات المسلحة الإيرانية الصور على منصاتها الرسمية، وكتبت على إحدى المسيرات عبارة: “ماذا بعد؟”، في إشارة واضحة إلى أهداف مستقبلية محتملة ضمن الخطة العسكرية الإيرانية.

تفاصيل الاستهداف

ترافقت الصور مع تقارير تفيد بأن طائرة “E-3 أواكس” الأمريكية تم استهدافها وتدميرها في إحدى القواعد الجوية بالشرق الأوسط، فيما أظهرت المسيرة الإيرانية رسوماً تمثل قائمة الأهداف الأمريكية التي شملها الضرب، بما في ذلك صواريخ الدفاع الجوي، محطات الحرب الإلكترونية، والرادارات المتطورة.

كما أظهرت صورة أخرى للمسيرة عبارة باللغة الإنجليزية: “?WHAT’S THE NEXT”، لتوضح ما وصفته طهران بأنه “الأهداف القادمة” على لائحة الجيش الإيراني.

سياق التصعيد

يأتي هذا التصعيد في وقت يواصل الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد وبنى تحتية أمريكية في المنطقة، ردّاً على الحرب المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي.

وتعكس هذه التطورات اتساع رقعة المواجهة بين طهران وواشنطن، وسط تصاعد الضربات المتبادلة، ما يجعل المشهد الإقليمي أكثر تعقيداً، ويطرح احتمالات جديدة لتوسع النزاع في الأيام المقبلة.

أثر الأوضاع على التعليم

في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة، بدأت بعض الجامعات الأمريكية التحول إلى التعليم عن بعد، تحسباً لأي ردود محتملة على تهديدات أو استهداف مواقع تعليمية في إيران، وفقاً لتقارير صحفية.