إيران تكشف حقيقة اغتيال «قاآني».. الترويكا تستعد لاستئناف المفاوضات

أعلنت دول الـ”ترويكا” الأوروبية (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا) استعدادها لاستئناف المفاوضات مع طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي.

وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن “البرنامج النووي الإيراني يُشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن العالميين”.

وأضاف البيان: “نحن عازمون على استئناف المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم وقابل للتحقق، يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي”.

ودعت الدول الأوروبية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقيود الجديدة.

هذا وفي 28 أغسطس الماضي، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، ومع ذلك، فقد رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما أدى إلى إعادة فرض قيود مجلس الأمن في 28 سبتمبر الماضي.

يذكر انه في عام 2015، تم توقيع الاتفاق النووي بين المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا مع إيران، والذي تضمن تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، لكن في 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب وأعادت فرض العقوبات على إيران، ما أدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة.

إيران تنفي شائعة اغتيال قائد “فيلق القدس” إسماعيل قاآني وتؤكد أنها حملة دعائية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أنباءً غير مؤكدة تفيد باغتيال اللواء إسماعيل قاآني، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني.

ووفقًا للمصادر الإيرانية، فقد نفت وكالة “تسنيم” الرسمية هذه الأنباء، مؤكدة أن الشائعات تم نشرها عبر حسابات مرتبطة بإسرائيل، واصفة إياها بأنها “كاذبة وعارية عن الصحة”.

في هذا السياق، أفادت الوكالة بأن الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل هي جزء من “حملة دعائية مضللة” تستهدف قاآني.

وقد سبق أن تعرض القائد الإيراني لعدة شائعات بشأن مقتله، خاصة بعد عمليات عسكرية بارزة، كان آخرها في يونيو 2025 حين تعرضت طهران لغارات إسرائيلية.

في وقت سابق، كان قاآني قد صرح في مقابلة صحفية أنه يعتقد أن إسرائيل تنشر هذه الأخبار بهدف إشغال أصدقائه بقلقهم عليه، وبالتالي تحديد موقعه.