إيران تكشف خسائر «الجيش الأمريكي» خلال أسبوعين من المواجهات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، حصيلة الخسائر التي قال إن الجيش الأمريكي تكبدها نتيجة الضربات التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 22 يوليو، مؤكدًا أن الهجمات استهدفت منظومات دفاعية وبنى تحتية ومنشآت عسكرية ولوجستية أمريكية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، إن الضربات أسفرت عن استهداف 7 مراكز للقيادة والسيطرة، و3 أنظمة اتصالات فضائية، و6 رادارات دفاعية من طراز “باتريوت”، و3 رادارات للمراقبة والتحكم الجوي والبحري، و8 أنظمة للإنذار المبكر، و7 رادارات للدفاع الصاروخي الجوي، إضافةً إلى عددٍ من الرادارات بعيدة المدى وأنظمة الرصد التكتيكية.

وأضاف محبي أن الهجمات شملت أيضًا البنية اللوجستية للقوات الأمريكية، موضحًا أنها استهدفت 6 مراكز لصيانة وإصلاح الطائرات المقاتلة والمروحيات، و3 مراكز للدعم اللوجستي، و12 خزانًا للوقود، و17 مستودعًا للأسلحة وقطع غيار السفن والطائرات، إلى جانب 6 مخازن للصواريخ، في إطار ما وصفه بتقليص القدرة العملياتية للقوات الأمريكية.

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن الضربات طالت كذلك بنى تحتية عسكرية، من بينها 6 حظائر لطائرات “إم كيو-9” المسيّرة، وحظائر للطائرات المقاتلة، ومنصات لإطلاق الصواريخ، و4 بطاريات لصواريخ “باتريوت”، و4 منصات لصواريخ “هيمارس”، ومنصة لتزويد حاملة طائرات بالوقود، ومحطة ضخ وقود، ومراكز للاتصالات المشفرة والقيادة، ومركز بيانات استخبارية، إضافةً إلى مركزٍ للذكاء الاصطناعي وقاعدةٍ لمعالجة البيانات تابعة لشركة “أمازون”.

وأشار محبي إلى أن قائمة الخسائر، وفقًا للحرس الثوري الإيراني، تضمنت أيضًا 11 طائرةً مقاتلةً ومروحيةً كانت على الأرض، و17 طائرةً مسيّرةً للاستطلاع والعمليات، بينها 8 طائراتٍ جديدةٍ لم تُستخدم من قبل، فضلًا عن مقاتلةٍ من طراز “إف-15″، وطائرة دورية بحرية من طراز “بي-8″، وطائرة نقل عسكرية من طراز “سي-17″، و8 طائراتٍ للتزود بالوقود، و4 مروحياتٍ ثقيلةٍ، إلى جانب صواريخ ومعداتٍ عسكريةٍ أخرى.

وكانت أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية بأن العمليات العسكرية الأمريكية في إيران أصبحت “معلقة”، في وقت أعرب فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين عن مخاوفهما من تداعيات تصعيد المواجهات واحتمالات استنزاف مخزون الذخائر الأمريكية.

وقالت الشبكة، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن هذه المخاوف جرى طرحها خلال اجتماع عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة، حيث ناقش المسؤولون تداعيات استمرار العمليات العسكرية والمخاطر المرتبطة بتوسيع نطاق التصعيد.

وأوضحت “سي إن إن” أن المسؤولين الأمريكيين حذروا من احتمال تأثير استمرار العمليات على مخزونات الذخائر في الولايات المتحدة، إلى جانب التداعيات السلبية التي قد تنتج عن تصعيد المواجهة، مشيرةً إلى أن أسباب توقف الضربات المتواصلة لم تتضح بشكل كامل حتى الآن.

وفي السياق ذاته، نقلت الشبكة عن بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يفضل المسار الدبلوماسي للتعامل مع الملف الإيراني، لكنه يحتفظ بجميع الخيارات في حال استمرار إيران في أنشطتها داخل مضيق هرمز أو ضد حلفاء الولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن الجيش الأمريكي يمتلك القدرات اللازمة لتنفيذ العمليات العسكرية في الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس الأمريكي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف دولية من توسع نطاق المواجهات وانعكاساتها على أمن المنطقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.