إيران تكشف خطة الرد الدقيقة على إسرائيل!

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إنه “سيتم التخطيط بدقة لتوقيت وطريقة رد إيران على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لضمان حدوثه في لحظة من المفاجأة القصوى”.

وأضافت البعثة: “ردنا لا بد أن يكون محسوبا لتجنب أي تأثير سلبي على وقف إطلاق النار المحتمل بغزة”.

وأضافت البعثة الإيرانية: “عندما تكون أعينهم ثابتة على شاشات الرادار سيفاجأون من الأرض وربما من السماء أيضا”، متابعا: “أي رد يجب أن يعاقب إسرائيل ويردع أي هجمات مستقبلية في البلاد”.

وأكدت البعثة، على “ضرورة معاقبة المعتدي على عمله الإرهابي وانتهاكه للسيادة الوطنية الإيرانية”.

هذا وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد محمد علي نائيني، قال أمس، إن “طهران لم تترك أبدًا أي هجوم عليها يمر دون رد”، مشيرًا إلى أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، سيأتي في الوقت المناسب.

وقال نائيني في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: “لم نترك أي هجوم على أهداف إيرانية، يمر دون رد، وعلى العدو أن ينتظر ضربات محسوبة ودقيقة في الوقت المناسب”، مضيفا أن “الرد على اغتيال هنية، قد يستغرق زمنًا طويلًا، والزمن يسير لصالحنا”.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران.