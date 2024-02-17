إيران تكشف عن أسلحة جديدة لتعزيز قدرة الدفاع الجوي

كشفت إيران، عن أسلحة جديدة لتعزيز قدرة الدفاع الجوي، تشمل منظومتي “آرمان” محلية الصنع المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة “آذرخش” للدفاع الجوي منخفض الارتفاع.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أنه تمت إزاحة الستار عن المنظومتين صباح اليوم السبت، بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد “محمد رضا اشتياني”.

ولفتت الوكالة، إلى أن هاتين المنظومتين تعدّان من المنظومات وطنیة الصنع، وتم إنتاجها نتيجة لجهود خبراء وزارة الدفاع الايرانية.

وقالت الوكالة، إن منظومة الدفاع الجوي “آرمان” يتم تقديمها في نسختين برادارات مختلفة، مشيرة إلى أن إحدى نماذج هذه المنظومة تحتوي على رادار سلبي والآخرى تحتوي على رادار نشط.

ولفتت الوكالة، إلى أن الصواريخ المستخدمة في منظومة الدفاع الجوي “آرمان”، هي من نوع “صياد 3″، والتي يمكنها التعامل في وقت واحد مع 6 أهداف في مسافة تتراوح بين 120 الى 180 كيلومترا.

وبحسب الوكالة، فإن منظومة “آذرخش”، هي منظومة قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع، وتستخدم في نفس الوقت أنظمة الرادار والأنظمة الكهربائية الضوئية لاكتشاف الهدف وتتبعه، بالإضافة إلى استخدامها أجهزة استشعار حرارية.

وكانت إيران عرضت في يونيو الفائت 2023، أول صاروخ باليستي فرط صوتي محلي الصنع، والذي يحمل اسم “فتّاح” ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.