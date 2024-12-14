إيران تكشف عن أسلحة «مدمّرة» جديدة

كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، عن “تصميم مروحية قتالية جديدة، سيتم إزاحة الستار عنها قريبا”.

وقال مدير قسم الصناعات الجوية في الوزارة، العميد أفشين خاجفرد، إن “النسخة المسيرة من مقاتلة “قاهر” الشبحية، والمصنعة محليا في إيران، أظهرت أداء واعدا في اختبارات الطيران”.

ووفقا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، قال الجنرال أفشين خاجفرد، إن “طائرة “القاهر” المقاتلة المصنعة محليا، ظهرت في نسختها الجديدة كطائرة مسيرة في مشروع نفذه خبراء محليون، وأنها تخضع حاليا لاختبارات الطيران، وقد أظهرت نتائج مشجعة”.

وبحسب الوكالة، “تم الكشف عن المقاتلة الإيرانية الشبحية “قاهر 313″، في فبراير 2013، التي تحتوي على مقعد واحد، وتتميز بالإقلاع والهبوط على مدارج قصيرة”.

بدوره، كشف مدير قسم الصناعات الجوية في وزارة الدفاع الإيرانية، العميد أفشين خاجفرد، “عن وجود خطط لتطوير مختلف طائرات التدريب النفاثة في إيران، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع”.

وأضاف أن من “أهم أولويات وزارة الدفاع الإيرانية، هو استكمال أسطول التدريب للقوات المسلحة”.

وأشار الجنرال خاجفرد، إلى “مشروع تصنيع مروحية قتالية جديدة للقوات البحرية الإيرانية، لافتًا إلى أنها صُممت من قبل خبراء محليين، وسيتم الكشف عنها في المستقبل القريب”.

وأوضح أن “المحرك النفاث المروحي الإيراني الصنع “جهش 700″، الذي تم الكشف عنه سابقا، كان نموذجا تقنيا أوليا، أما الآن، فقد تم تطويره ليكون متوافقا مع الأجسام الطائرة المستخدمة في المجالين الدفاعي والتجاري، إلى جانب إنتاجه للاستخدام في بعض المنتجات الخاصة، ويعد هذا التطور خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات البلاد”.

وأشار إلى أنه من “أبرز ميزات هذه التكنولوجيا خفض استهلاك الوقود في المحركات النفاثة المروحية، ما يسهم في زيادة مدى الطيران وتحسين أداء الأجسام الطائرة”.