إيران تكشف عن اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن «الملاحة» في مضيق هرمز

كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، عن توصل إيران وسلطنة عُمان إلى اتفاقٍ بشأن آليةٍ للملاحة في مضيق هرمز، استنادًا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلته وسائل إعلامٍ غربية.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: “اتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم”، مؤكدًا أن بلاده مستمرةٌ في تنفيذ هذه الآلية.

وأضاف قاليباف أن إيران ستتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية بشأن تنفيذ آلية الملاحة، مشددًا على أن طهران “لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز”.

وفي الشأن السياسي، قال رئيس البرلمان الإيراني إن “الإسرائيليين يسعون إلى إفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة”، مضيفًا: “قدراتنا الردعية في المنطقة ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين”.

وبحسب ما أعلنته إيران والولايات المتحدة في منتصف يونيو الماضي، توصل الجانبان إلى مذكرة تفاهم بوساطةٍ دوليةٍ قادتها باكستان، تضمنت ترتيباتٍ لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير، إلى جانب إطلاق مفاوضاتٍ تستمر 60 يومًا بهدف التوصل إلى اتفاقٍ أشمل يتناول البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات، وعددًا من الملفات العالقة.

وتشمل مذكرة التفاهم وقفًا فوريًا ودائمًا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية، والإفراج عن أصولٍ إيرانيةٍ مجمدة، ومنح إعفاءاتٍ أمريكيةٍ فوريةٍ لصادرات النفط الإيرانية، إضافةً إلى إنشاء صندوقٍ لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إلى جانب حوافزٍ ماليةٍ أخرى.

هذا ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية عالميًا لنقل النفط والغاز، ويكتسب أي إعلانٍ يتعلق بتنظيم الملاحة فيه أهميةً كبيرةً للأسواق العالمية وأمن الطاقة، بينما تأتي تصريحات رئيس البرلمان الإيراني في ظل استمرار المساعي لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المعلنة بين طهران وواشنطن، وسط تباين المواقف الإقليمية والدولية بشأن مستقبل الاتفاق.