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إيران تكشف عن استعدادها لتطبيق الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 أغسطس 2019 - 09:55
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إيران لا ترغب بالتصعيد في المنطقة، وهي ترحب بالحوار والتحركات الدبلوماسية لحل المشاكل في منطقة الخليج. [إنترنت]
كشفت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، استعداد طهران لتطبيق الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي التي لا تزال قيد الدراسة.

حيث قال المتحدث باسم الخارجية عباس الموسوي أن المفاوضات مع أوروبا بشأن الاتفاق النووي لم تصل إلى نتيجة حتى الآن، مشيراً إلى إمكانية أن يقوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة قصيرة إلى باريس خلال جولته الأوروبية التي استهلها بفنلندا، كما سيزور اليابان الأسبوع المقبل.

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هذا وشدد الموسوي على أن إيران لا ترغب بالتصعيد في المنطقة، وهي ترحب بالحوار والتحركات الدبلوماسية لحل المشاكل في منطقة الخليج.

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