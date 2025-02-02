إيران تكشف عن مجموعة من أحدث صواريخها «الباليستية»

في خطوة تعكس تقدمها في مجال الصناعات الدفاعية، كشفت إيران، اليوم الأحد، الستار عن صاروخها الباليستي الجديد “اعتماد”.

وحسب وكالة “تسنيم”، جاء الإعلان خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لمنظمة الفضاء الإيرانية “للاطلاع على أحدث إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة”.

ووفق الوكالة، “يبلغ مدى الصاروخ الجديد 1700 كلم، بطول 16 متراً وقطر 1.25 متر، كما يتميز برأس حربي موجه حتى لحظة إصابة الهدف، ما يمنحه دقة عالية في ضرب الأهداف المحددة”.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإيراتية، اليوم الأحد، “إزاحة الستار عن النسخة المطورة من منظومة الدفاع الجوي “باور 2-373”.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، بأنه “تمت إزاحة الستار عنها خلال زيارة الرئيس مسعود بزشكيان لمعرض إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية في مجال الجوفضاء، حيث تم عرض صور هذه المنظومة الجديدة لأول مرة”.

وأكد الرئيس الإيراني، أن “تطوير القدرات الدفاعية والتقنيات الفضائية الإيرانية يأتي في إطار الردع وليس لأغراض هجومية”، وأشار إلى أن “هذه القوة تضمن حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات محتملة”.

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن “صاروخ كروز البحري” بمدى يتجاوز الألف كيلومتر

كشف الحرس الثوري الإيراني عن “صاروخ كروز البحري “قدر 380″ بمدى يتجاوز الألف كيلومتر”.

ونشرت وكالة “مهر” للأنباء مشاهد جديدة لإطلاق الصواريخ الجديدة، وتم الإعلان عن الصواريخ بحضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني على “هامش زيارته لتفقد جاهزية الوحدات الصاروخية للبحرية التابعة للحرس الثوري”.

وأضافت الوكالة أن “المنظومة الصاروخية تعمل بواسطة شخص واحد، مشيرة إلى أن المدة اللازمة لإطلاق الصاروخ لا تتجاوز الـ5 دقائق”.

في السياق، أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن “القوات البحرية للحرس الثوري هي قوة سرية ومخفية عن حسابات العدو، ولا يستطيع العدو حساب قدراتها”.

وأوضح أن بحرية الحرس الثوري “هي قوة سرية ومخفية عن حسابات العدو، ولا يستطيع العدو حساب قدراتها، والسبب في ذلك هو أن هذه القوة تتجدد يوما بعد يوم، وقدرتها تتزايد باستمرار ونحن ننتج في كل يوم، والعدو لا يمكنه تقييم هذه القدرة والقوة التي لا تتوقف”، وفقا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.

هذا “وجاءت تصريحات “سلامي”، على هامش زيارته للمدينة الصاروخية الجديدة، التابعة للحرس الثوري الإيراني في جوف الأرض، وشهد، أمس السبت، الكشف عن عدد كبير من منظومات الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى، التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، والتي تتميز بمواصفات جديدة، وتستخدم تقنية “الذكاء الاصطناعي”.

وعلى هامش الاحتفالية، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي: “لقد نجحت البحرية التابعة للحرس الثوري في تخزين جميع أنظمتها الصاروخية ساحل _ بحر في هياكل آمنة ومتينة داخل أنفاق تحت الأرض”.

ولفت إلى أن “عدد هذه المنشآت الآمنة بنيت في نقاط مختلفة على طول الساحل وفي عمق الاراضي الايرانية، وهذه القواعد تحت الأرض، والتي تسمى مدن الصواريخ، تحتوي كل واحدة من هذه المنشآت الآمنة على عدد كبير من الأنظمة والصواريخ في باطنها”.

وأكد اللواء سلامي أن “الصواريخ الجديدة يبلغ مداها أكثر من ألف كيلومتر”، مضيفا: “اليوم، اكتسبت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني القدرة على إطلاق أنظمتها الصاروخية من مواقع مختلفة في عمق بلادنا وضرب أهدافها في البحر وعلى سطح الأرض بدقة عالية”.