إيران: تلقينا رسالة أمريكية تعرض تسوية شاملة في المنطقة برمتها

قال سفير إيران لدى سوريا حسين أكبري إن بلاده تلقت قبل 10 أيام رسالة أميركية عبر دولة خليجية، تعرض تسوية بشأن المنطقة برمتها.

ونقلت قناة “الجزيرة” عن أكبري قوله “إن دولة خليجية سلمت طهران رسالة من واشنطن، وأرسلت وفدا رفيعا لطهران لمناقشة تفاصيل الرسالة، التي تضمنت عرضا أميركيا يبدأ بعدم توسيع دائرة الحرب كأرضية لحل أزمات المنطقة”.

وأضاف أكبري: “ردنا على العرض الأميركي كان أن لحلفاء طهران حق تقرير مصيرهم ومصير شعوبهم، وقد أكدنا أن قرار حلفائنا السياسي مستقل ولا نقرر بدلا عنهم”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني حذّر في وقت سابق اليوم الاثنين من أن الحرب في المنطقة ستتسع إذا لم تتوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يجري فيه وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن جولة في المنطقة تشمل اليونان تركيا والأردن والإمارات وقطر والضفة الغربية وإسرائيل ومصر ويبحث فيها آفاق وقف الحرب في غزة ومنع تمددها أو توسعها.