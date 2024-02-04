إيران تندد بالضربات الأمريكية البريطانية في اليمن

نددت إيران اليوم الأحد، بالضربات الأميركية والبريطانية الأخيرة على أهداف تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، معتبرة أنها “تتعارض” مع هدف واشنطن ولندن المعلن بتجنّب اندلاع نزاع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

ونقلت رويترز عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله في بيان إن هذه الهجمات “تتناقض بشكل واضح مع مزاعم واشنطن ولندن المتكررة بأنهما لا تريدان أن تتسع رقعة الحرب والنزاع في المنطقة”.

واتّهم كنعاني الولايات المتحدة وبريطانيا بـ”تغذية الفوضى والاضطرابات وانعدام الأمن والاستقرار” عبر دعم إسرائيل في حربها في قطاع غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق اليوم قصف عشرات الأهداف في اليمن.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن “الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع في الشرق الأوسط أو في أيّ مكان آخر في العالم. ولكن فليعلم جميع من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا: إذا ألحقتُم الضرر بأميركيّ، فسنردّ”.