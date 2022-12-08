إيران.. تنفيذ أول حكم إعدام ضد أحد معتقلي الاحتجاجات في البلاد

نفذت السلطات الإيرانية أول حكم بالإعدام ضد معتقلي الاحتجاجات المستمرة في البلاد.

وقالت وكالة ميزان الحكومية إنّ طهران نفذت حكم الإعدام ضد محسن شكاري المتهم بقطع الطريق ومهاجمة أحد عناصر الحرس الثوري بساطور في العاصمة طهران.

وذكرت الوكالة أنّ الإعدام نُفذ بحق المتهم شكاري عقب إدانته من المحكمة الثورية، وأنّ شكاري اعتقل في 25 سبتمبر الماضي وأدين في 20 نوفمبر الماضي بتهمة المحاربة التي يعاقب مرتكبوها عادة بالإعدام.

من جانبه، أوضح مدير منظمة إيران لحقوق الإنسان، ومقرها أوسلو محمود أميري أنّه يجب أن يقابل إعدام محسن شكاري بردود فعل قوية، وإلا فإنّ البلاد ستواجه عمليات إعدام يومية للمتظاهرين.

وفي وقت سابق، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على 5 من أصل 16 شخصا يخضعون للمحاكمة على خلفية مقتل عنصر مرتبط بالحرس الثوري خلال الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني.

ومنذ سبتمبر الماضي، تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني 22 عاما بعد 3 أيام على توقيفها لدى شرطة الأخلاق المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.