إيران.. تهدد بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

حسن روحاني قال: إن بلاده لا تخضع لأي قيود في برنامجها النووي [انترنت]

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن طهران ستنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إذا أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حسبما ذكر تليفزيون برس الإيراني يوم الاثنين.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، آلية نزاع في الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن تؤدي إلى مزيد من فض الاتفاق، بعد أيام فقط من تراجع طهران عن أحد التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق المبرم في 2015 والذي يحظر على إيران امتلاك أسلحة نووية.قد يهمك أيضاً

ووصف ظريف إجراء الأوروبيين بإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي بـ”سلوك غير مبرر”، مضيفًا أن طهران بدأت رسميًا النقاش حول الآلية في 8 مايو آيار 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأعلنت طهران تخليها عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في 2015، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق، إن بلاده لا تخضع لأي قيود في برنامجها النووي، فيما تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضخمة على طهران.