إيران تهدد بقصف القواعد الأمريكية في «الشرق الأوسط»

هددت إيران بقصف القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط حال شن الولايات المتحدة هجوماً على أراضيها، مؤكدة في الوقت نفسه على دول المنطقة مثل السعودية والإمارات وتركيا العمل على منع أي ضربة أمريكية.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن طهران أبلغت هذه الدول بأن القواعد الأمريكية في أراضيها ستكون هدفاً في حال تعرضت إيران لهجوم، موضحاً أن الهدف من هذا التحذير هو حماية الأمن الإقليمي ووقف أي تصعيد محتمل.

وجاءت هذه التصريحات بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران، والتي دعا خلالها المحتجين إلى مواصلة التظاهر، مؤكداً أن الدعم الأمريكي لهم “قادم”.

وفي تطور مرتبط، أُبلغ عدد من الأفراد العسكريين الأمريكيين في قاعدة العديد الجوية في قطر بمغادرتها، فيما أكدت السلطات القطرية أن هذه الإجراءات اتخذت استجابة للتصعيد الحالي، لضمان حماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على أمن المنشآت الحيوية، بما فيها القاعدة التي تعد أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وتستوعب نحو 10 آلاف جندي.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية افتتاح خلية عمليات جديدة للدفاع الجوي داخل قاعدة العديد، لتعزيز التنسيق مع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط، فيما أُلغي اجتماع محتمل بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بسبب التوترات الأخيرة، وفق المسؤول الإيراني الذي اعتبر أن التهديدات الأمريكية تقوض الجهود الدبلوماسية لحل النزاع النووي.

كما كشفت تقارير صحفية أن السعودية تقود جبهة خليجية تضم قطر وسلطنة عمان لثني البيت الأبيض عن توجيه ضربة لإيران، خشية تداعيات هذا الهجوم على استقرار المنطقة.