إيران تهدد بوقف صادرات النفط.. واشنطن ترصد مكافأة 15 مليون دولار!

أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، في تصريحات صحفية أن إيران ملتزمة بتعزيز أمن مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة الاستراتيجية ذات أهمية بالغة للاقتصاد الدولي.

وأوضح أن إيران “ليست بصدد القيام بأي عمل يمس أمن المضيق”، لكنه حذر من أن “إذا مُنعت إيران من تصدير نفطها، فلا يمكن أن يُتوقع استمرار عمليات صادرات النفط عبر مضيق هرمز”.

وأوضح في مقابلة صحفية أن القرار النهائي بشأن فتح أو إغلاق المضيق يعود للمسؤولين الكبار في البلاد ويتوقف على ظروف الضغط على صادرات النفط الإيرانية.

وأشار تنكسيري إلى مخاوفه من دخول سفن أو غواصات تحمل وقودًا نوويًا أو أنظمة حساسة إلى المنطقة، محذرًا من أن أي حادث قد يسبب تلوثًا بيئيًا واسع النطاق، خاصة مع التيارات البحرية التي تثبت التلوث في الخليج.

وذكر حادثة اصطدام سفينة يابانية بغواصة أمريكية في الثمانينيات التي أدت إلى تسرب نفطي وخسائر بيئية.

وانتقد تنكسيري وجود بعض الدول في المنطقة، واعتبر أنها تخلق أعداء لتبرير استمرار وجودها العسكري، مؤكدًا أن إيران لم تهاجم أي دولة على مدى 300 عام إلا للدفاع عن مصالحها.

وأكد أن موقف إيران يهدف إلى إبقاء شرايين الطاقة العالمية مفتوحة ومنع أي تهديد بيئي أو أمني في المنطقة.

وفي ذات السياق، أشار تنكسيري إلى أن إيران أصبحت قادرة على تصدير صواريخ إلى دول أخرى، مؤكدًا أنه في حال تم منع إيران من تصدير نفطها، فإن المستوى السياسي في البلاد سيقرر كيفية التعامل مع هذا الوضع، مشددًا على أن الحرس الثوري سينفذ هذه القرارات.

كما أضاف الأدميرال الإيراني أن “وجود بعض الدول في المنطقة مزعزع للأمن”، في إشارة إلى تدخلات دول أجنبية، متهمًا إياها بـ “اختلاق الأعداء” لتبرير وجودها في المنطقة.

يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني سبق أن حذر من إغلاق مضيق هرمز في حال تعرضت طهران للحرمان من حقوقها النفطية، وأكد أن “الخليج هو بيت إيران ودول الجوار، ولن يُسمح للقوى الأجنبية بتهديد أمنه”.

في هذا الإطار، كشف الحرس الثوري عن سفينة حربية جديدة قادرة على إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن، وتُدعى “الشهيد رئيسي علي ديلفاري”، التي تمتاز بسرعة 110 عقدة وقادرة على إطلاق صواريخ بمدى يصل إلى 750 كيلومترًا.

كما أشار تنكسيري إلى أنه سيتم الكشف عن صواريخ فرط صوتية في المستقبل القريب، تم تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي.