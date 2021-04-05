إيران تواجه إحدى أكبر موجات تفشي كورونا

وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، حذر من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وقال إن إيران تواجه إحدى أكبر موجات تفشي الفيروس، وإن نظامها الصحي سيواجه أياما صعبة.

وأضاف نمكي اليوم الاثنين، خلال جلسة لجنة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لاستعراض أوضاع انتشار الجائحة في البلاد، وإنتاج اللقاح المضاد له واستيراده: “تمكنا من إدارة 3 موجات تفشي كورونا في البلاد، حيث أن الكوادر الصحية قدموا أداء مميزا من خلال تبني مسؤولياتهم”.

وانتقد في الوقت نفسه عدم فرض قيود على السفر، وعدم حظره خلال عطلة عيد النوروز، مما أدى لمواجهة مشكلة كبيرة جراء ذلك.

وتابع نمكي أن إنتاج اللقاح الوطني المضاد لكورونا من بواعث الفخر وموضع الاعتزاز لإيران، معربا عن أمله بتطعيم عدد كبير من المواطنين حتي نهاية الربيع. وفقا لروسيا اليوم.