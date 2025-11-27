إيران توجه رسالة لمجلس الأمن.. أستراليا تدرج «الحرس الثوري» بقائمة الإرهاب!

وجهت إيران رسالة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس، أكدت فيها على الدور المباشر للولايات المتحدة في العدوان الإسرائيلي على أراضيها.

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في الرسالة التي أوردتها وكالة “إرنا”، إن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لضمان المساءلة والحصول على تعويض شامل عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذا العدوان غير القانوني.

وأضاف إيرواني أن الهجمات الإسرائيلية، التي تمت بمساندة وتنسيق أمريكي مباشر، استهدفت السيادة الإيرانية، وانتهاكت الفقرة 4 من المادة 2 في ميثاق الأمم المتحدة، واستهدفت مدنيين ومنشآت سلمية بشكل متعمد، في خرق صارخ للقانون الدولي والإنساني.

وأشار السفير الإيراني إلى أن الاعترافات الأمريكية المتكررة، بما فيها تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تعكس مسؤولية جنائية فردية على المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا في تخطيط أو تنفيذ العمليات العدائية، مطالبًا بتعويض كامل يشمل إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع العدوان وجبر الضرر الشامل.

يُذكر أن إسرائيل شنت، في 13 يونيو 2025، ضربات جوية تحت عملية أطلقت عليها اسم “الأسد الصاعد”، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية إيرانية أبرزها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، ما أسفر عن مقتل عدد من العلماء العسكريين والإيرانيين البارزين، بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردت إيران بضربات صاروخية على أهداف إسرائيلية ضمن عملية “الوعد الصادق 3″، مؤكدّة أن العملية ستستمر طالما اقتضت الضرورة، في حين بررت إسرائيل هجماتها بالقول إن إيران اقتربت من “نقطة اللاعودة” في تخصيب اليورانيوم، وهو ما تنفيه طهران مؤكدةً أن أنشطتها نووية سلمية.

كما شنت الولايات المتحدة هجمات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان ليلة 22 يونيو 2025، قبل أن يرد الحرس الثوري الإيراني باستهداف قاعدة “العديد” الأمريكية في قطر، ما أدى لاحقًا إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

أستراليا تصنف الحرس الثوري الإيراني كـ”داعم للإرهاب” وتطرد سفير إيران

أعلنت أستراليا، الخميس، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانغ، إن القرار جاء بعد تقييم استخباراتي خلص إلى أن الحرس الثوري كان وراء تدبير هجمات ضد اليهود في أستراليا.

ويأتي هذا القرار في أعقاب اتهام أستراليا لإيران في أغسطس الماضي بتنفيذ “هجومين معاديين للسامية” تمثلّا في إضرام حريق متعمد في مدينتي سيدني وملبورن.

كما أمهلت أستراليا سفير إيران 7 أيام لمغادرة البلاد، في أول طرد دبلوماسي من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية.

الحرس الثوري الإيراني: استعداداتنا العسكرية ارتفعت بنسبة 40% مقارنة بحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أن استعدادات القوات المسلحة ارتفعت بنسبة 40% قياسًا بحرب الـ12 يومًا مع إسرائيل.

وقال العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري، خلال كلمة بمناسبة “أسبوع التعبئة” (البسيج)، إن الهجوم الإسرائيلي على إيران أظهر أن الهجمات على القادة والرادارات لم توقف قدرة الرد الإيراني سوى 12 ساعة، وبعدها استؤنفت العمليات بقوة أكبر ضمن خطة “الوعد الصادق 3”.

وأكد نائيني أن الحرب أدت إلى تعزيز الوحدة الوطنية والدينية، وأن 80% من الشعب الإيراني يؤمن بقدرة الردع الوطنية، بينما أدانت أكثر من 120 دولة ومنظمة الاعتداء على إيران، ما يعكس أحقية موقفها.

وأشار إلى أن الصواريخ الإيرانية اخترقت أجواء العراق وسوريا والأردن وتجاوزت أنظمة الدفاع الجوي الحديثة، مستهدفةً المراكز الحيوية والمعرفية والاستخباراتية والإنتاجية للعدو، مؤكداً أن إيران لم تُفاجأ استراتيجيًا بالحرب، وأن معيار الانتصار يكمن في “إدارة الصدمة” و”الاستعادة السريعة”.

واختتم العميد نائيني قائلاً إن استعدادات إيران الحالية تفوقت على ما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوماً وعملية “الوعد الصادق 2″، سواء من حيث دقة الصواريخ أو القدرات السيبرانية والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذا النجاح يعود إلى القيادة الحكيمة، حضور الشعب، متانة القوات المسلحة، والنصر الإلهي.

