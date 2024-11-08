إيران توجّه رسالة إلى «ترامب»: نقدّر الاحترام لا التهديدات

وجه محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مشيرا إلى أن “إيران لن تتأثر بالتهديدات، لكنها ستُقدّر الاحترام”.

وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، كتب ظريف: “الشعب الأمريكي، بما في ذلك معظم المسلمين، عبّر بوضوح عن رفضه “لسنة مخزية من التواطؤ الأمريكي في جرائم إسرائيل بغزة والمجازر في لبنان”.

وأضاف ظريف: “نأمل أن تفي الإدارة القادمة بقيادة ترامب ودي فانس بتعهدها بمناهضة الحرب، وأن تلتفت إلى الرسالة الواضحة التي أوصلها الناخب الأمريكي بضرورة إنهاء الحروب ومنع اندلاع أخرى جديدة”.

وختم ظريف بقوله: إن “إيران، التي أظهرت عزمها وقدرتها على التصدي لأي عدوان، لن تتأثر بالتهديدات، لكنها ستقدّر الاحترام”.

هذا وتضمنت التغريدة إشارة إلى حسابي دونالد ترامب وجي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي.

The American people, including most Muslims, have spoken loud and clear in rejecting a shameful year of US complicity in Israel's genocide in Gaza and carnage in Lebanon.



Let us hope that the incoming administration of @realDonaldTrump and @JDVance will stand against war as… — Javad Zarif (@JZarif) November 7, 2024