إيران توجّه رسالة لـ«ترامب».. مشهد سينمائي يثير تفاعلاً واسعاً

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مقطعاً من الفيلم الدرامي The Apprentice، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة سياسية غير مباشرة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

ويُظهر المقطع المتداول شخصية المحامي روي كوهن وهو يوجه نصيحة لترامب خلال شبابه، قائلاً: “لا يهم كم تلقيت من ضربات، ادّعِ النصر ولا تعترف أبداً بالهزيمة. أتريد أن تكون الفائز؟ هذا هو طريق النصر”.

ويأتي نشر المقطع في سياق تعليق إيراني غير مباشر على الخطاب السياسي الأمريكي، حيث فُهمت الرسالة على أنها إشارة إلى أن طهران ترى في نهج ترامب محاولة مستمرة لتقديم سردية تقوم على إعلان الانتصار رغم تعقيدات الواقع السياسي والميداني.

كما يعكس الموقف الإيراني رفض ما تصفه طهران بـ”ادعاءات النصر غير المتوافقة مع الوقائع”، مع تأكيد تمسكها بمواقفها في ملفات التفاوض وعدم الاستجابة للضغوط السياسية أو العسكرية.

وفي سياق متصل، نشرت سفارة إيران في جنوب إفريقيا صورة عبر منصة “إكس” قارنت فيها بين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مستحضرة عبارة “ثلاثة أيام” في إشارة إلى الحرب العراقية الإيرانية خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وأكدت السفارة في منشورها أن “خيال هزيمة إيران لا يزال حلماً لم يتحقق للديكتاتوريين”، في رسالة عُدت امتداداً للتصعيد الإعلامي والسياسي المتبادل بين الجانبين.

وتزامنت هذه التطورات مع تقارير إعلامية تحدثت عن اجتماعات أمنية أمريكية رفيعة المستوى لبحث الخيارات المتاحة في ظل التوتر المتصاعد مع إيران، إلى جانب تصريحات إيرانية حذرت من أي تحرك عسكري محتمل.

وتشهد العلاقات بين طهران وواشنطن توتراً مستمراً منذ سنوات، يتخلله تبادل رسائل سياسية مباشرة وغير مباشرة مرتبطة بملفات العقوبات والبرنامج النووي والنفوذ الإقليمي.

ويُعد استخدام الرموز السينمائية والتاريخية في الخطاب السياسي من أبرز أدوات الرسائل غير المباشرة التي تلجأ إليها الأطراف المتنازعة لإيصال مواقفها دون اللجوء إلى تصريحات دبلوماسية رسمية، في ظل استمرار التصعيد السياسي والإعلامي بين إيران والولايات المتحدة.

1980- Saddam: “I will conquer Tehran in three days.”

2026-Trump:“It will all be over in three days.”



The illusion of defeating Iran remains the unfulfilled dream of dictators. pic.twitter.com/TlKoGTc6Hz — Iran Embassy SA (@IraninSA) May 17, 2026