إيران توقف سفينة في مياه الخليج وتقبض على 16 بحاراً!

أفادت وكالة إرنا أن القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني نجحت، استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، في توقيف سفينة ضخمة محملة بأكثر من 4 ملايين لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج.

وذكرت الوكالة أن السفينة كانت على متنها 16 بحارًا أجنبيًا وكانت على وشك مغادرة المياه الإقليمية الإيرانية، لكن التحرك السريع والحاسم لزوارق المنطقة الأولى التابعة للقوة البحرية أوقفها قبل خروجها.

وأوضحت قيادة القوة البحرية أن السفينة تسلمت شحنتها من الوقود عبر زوارق أصغر، وكان من المقرر تفريغها في سفن أكبر خارج منطقة الخليج، وأن التحقيقات مستمرة للكشف عن الشبكات المنظمة المرتبطة بتهريب الوقود.

وأكدت القيادة أن كافة أفراد الطاقم تم اعتقالهم، وسيتم مصادرة شحنة الوقود المهرّب وفق الضوابط القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحقًا، مشددة على أن حماية الموارد الوطنية والتعامل الصارم مع المهربين يمثلان أولوية قصوى، وأي محاولة للالتفاف على القوانين ستواجه بردًا سريعًا وحاسمًا.