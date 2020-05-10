إيران.. توقيف 320 شخصا لنشرهم أخبارا «كاذبة» عن كورونا

أوقفت قوات الأمن الإيرانية 320 شخصا، على خلفية نشرهم أخبارا كاذبة عن فيروس كورونا بالبلاد.

وقال قائد جهاز الشرطة الجنرال حسين أشتري، الأحد، إن قوات الأمن أوقفت 320 شخصا لنشرهم محتويات كاذبة واستفزازية عن كورونا على منصات التواصل الاجتماعي، وفق وكالة أنباء العمال “إيلنا”.

وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، ظهر الفيروس أول مرة في إيران بمدينة قم.

وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى الآن 107603 حالات.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 51 وفاة جديدة جراء الجائحة، مقابل 48 وفاة في اليوم السابق، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 6640 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من كورونا في إيران حتى الآن 86143 شخصا، فيما لا يزال 2675 مريضا في حالة صحية حرجة.

ويقترب عدد فحوصات كورونا التي أجريت في إيران من عتبة الـ700 ألف اختبار.

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