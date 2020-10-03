إيران تُحذَّر أذربيجان وأرمينيا من انتهاك أراضيها

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران لن تتحمل أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من قبل أي من طرفي النزاع في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

وحذرت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم السبت، أذربيجان وأرمينيا من انتهاك الأراضي الإيرانية، ودعتهما إلى اتخاذ الحيطة والحذر خلال المعارك العسكرية في قره باغ، على خلفية سقوط قذائف في مناطق حدودية إيرانية مجاورة لمنطقة النزاع.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، قوله إن “إيران تراقب التحركات في المناطق الحدودية بشكل جدي، وفي هذا الصدد تعلن أنها لن تحتمل أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من قبل أي من الأطراف المعنية في منطقة النزاع، و نحذر جميع الأطراف لتوخي الحيطة اللازمة في هذا الصدد”.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على “ضرورة احترام وحدة أراضي جمهورية أذربيجان، ومبدأ عدم الاعتداء على المدنيين، ووقف العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات جادة وفي إطار زمني”، مبينا استعداد الجمهورية الإسلامية للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.