إيران تُحمَّل التحالف العربي مسؤولية عدم الاستقرار في اليمن

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الذي تعرض له مطار عدن، أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.

وحمَّلت الوزارة التحالف العربي الذي تقوده السعودية المسؤولية عن غياب الاستقرار في اليمن.

وأعرب المتحدث باسم الوازرة، سعيد خطيب زاده، اليوم الخميس عن تضامن طهران مع أهالي ضحايا الهجوم الذي خلف 25 قتيلا و110 جرحى على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن زاده قوله: “استمرار العدوان والاحتلال الخارجي لأراضي اليمن هو السبب الرئيسي لغياب الاستقرار وانعدام القانون والنظام وتعريض وحدة أراضي اليمن للخطر”.

وتابع: “يمثل هذا النوع من أعمال العنف وقتل المدنيين نتيجة لنظرة المعتدين والمحتلين الذين دمروا اليمن كله باسم تحالف مختلق وقادوا بنظرتهم المثيرة للحروب والانفصالية إلى استمرار أسوأ أزمة إنسانية في البلاد”.

وأبدى خطيب زاده إدانة إيران لـ”الأعمال العدوانية والمثيرة للحروب المرتكبة من قبل المعتدين”.

وشدّد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في اليمن، مضيفا أن طهران تدعو جميع الأطراف مرة أخرى إلى “الحوار السياسي ووضع حد للصراع غير المجدي”.

ووقع الهجوم على مطار عدن أمس بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الجديدة إليه، وحمَّلت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي جماعة الحوثيين المسؤولية عنه، ونفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.