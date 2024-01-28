إيران تُطلق 3 أقمار صناعية إلى الفضاء دفعة واحدة

أعلنت إيران اليوم الأحد، إرسالها للمرة الأولى 3 أقمار اصطناعية إلى المدار في وقت واحد، في خطوة تدخل في إطار تطوير أنشطتها للصناعات الفضائية.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أنّ “ثلاثة أقمار اصطناعية إيرانية تم إطلاقها بنجاح إلى مدارها للمرة الأولى، بواسطة الصاروخ سيمرغ الذي صنعته وزارة الدفاع”.

من جانبها قالت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أن القمر الاصطناعي “مهدا” الذي يزن حوالى 32 كيلوغراما، وطورته وكالة الفضاء الإيرانية، مصمم لاختبار أنظمة فرعية للأقمار الاصطناعية المتقدمة.

وذكرت الوكالة أن القمرين الآخرين، كيهان 2 وهاتف، ووزن كل منهما أقل من 10 كيلوغرامات، يهدفان إلى اختبار تكنولوجيا تحديد المواقع الفضائية والاتصالات بالنطاق الضيق.

وكانت إيران أطلقت الأسبوع الماضي، القمر الاصطناعي “ثريا” الذي طوّرته منظمة الفضاء الإيرانية، “بواسطة صاروخ قائم-100 من قبل الحرس الثوري”.

وتسعى إيران منذ سنوات لتطوير أنشطتها الفضائية الجوية، مؤكدة أنّها سلمية وتراعي قرارا صادرا عن مجلس الأمن الدولي، إلا أن الحكومات الغربية تروج إلى أن إيران قد تطور هذه التقنية للاستخدام لصنع صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

وتخضع الجمهورية الإسلامية في إيران لعقوبات أميركية منذ انسحاب واشنطن في العام 2018 من الاتفاق النووي الذي كان من المفترض أن يحدّ من الأنشطة النووية الإيرانية في مقابل رفع العقوبات الدولية.