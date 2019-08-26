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إيران تُعلن إرسالها لبارجة حربية جديدة إلى خليج عدن لحماية الملاحة البحرية

عين ليبيا | آخر تحديث: 26 أغسطس 2019 - 13:51
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سفينة دعم ومروحية من طراز “خارك” من الأسطول البحري الإيراني رقم 23، سترافقا البارجة خلال مهمتها. [أ.ف.ب]
أكد رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد باقري إرسال البارجة الحربية “سهند” لحماية الملاحة البحرية في خليج عدن، في أول مهمة خارجية لها.

حيث قال باقري أن البارجة “سهند” وصلت إلى خليج عدن في أول مهمة خارجية لها بهدف حماية السفن التجارية ومواكبتها في بحر عمان وخليج عدن.

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وتابع أن سفينة دعم ومروحية من طراز “خارك” من الأسطول البحري الإيراني رقم 23، سترافقا البارجة خلال مهمتها.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها طهران سفناً حربية إلى تلك المنطقة، وغالباً ما يجري إرسالها حتى إلى البحر الأحمر لحماية السفن التجارية وناقلات النفط من القرصنة البحرية.

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