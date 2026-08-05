إيران تُعلن التوصل لتفاهم مع سلطنة عُمان «مضيق هرمز».. ترامب يرفع عقوبات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية توصل إيران وسلطنة عُمان إلى تفاهم بشأن مسار جغرافي مقترح لمرور السفن عبر مضيق هرمز، في خطوة تأتي بعد محادثات استمرت نحو شهرين بين البلدين لبحث ترتيبات الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الجانبين اتفقا على الإحداثيات الجغرافية للممر المقترح، موضحًا أن البيان المشترك الذي يتضمن الأحكام الرئيسية والنقاط المتفق عليها وصل إلى مراحله النهائية من المراجعة والصياغة، ما لم تعرقل أطراف خارجية استكمال هذه الخطوة.

وأضاف بقائي أن المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان، باعتبارهما الدولتين الساحليتين المطلتين على مضيق هرمز، تناولت مختلف الجوانب الفنية والقانونية والأمنية والبيئية المتعلقة بتحديد مسار آمن للملاحة التجارية، واصفًا المفاوضات بأنها اتسمت بالمهنية والنظرة المستقبلية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن الاتفاق بين البلدين لا يعني، بحد ذاته، أن مضيق هرمز أصبح آمنًا، في إشارة إلى استمرار التحديات الأمنية المحيطة بالممر البحري.

وفي ملف التهدئة الإقليمية، أكد بقائي أن المسؤولين الإيرانيين لا يعتزمون إجراء زيارات في الوقت الحالي إلى قطر أو باكستان، رغم استمرار الدولتين في بذل جهود لخفض التوترات.

وقال: “ليس لدينا أي خطط للسفر إلى هاتين الدولتين، ومع ذلك تواصل باكستان وقطر جهودهما لخفض التوترات، كما تحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على التواصل معهما وتتبادل وجهات النظر”.

واشنطن ترفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وسط تقدم في محادثات مضيق هرمز

رفعت الولايات المتحدة عددًا من العقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة جاءت بالتزامن مع حديث متزايد عن تقدم في المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز، وسط مؤشرات على تحرك دبلوماسي بين واشنطن وطهران بوساطة سلطنة عُمان.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إزالة تصنيفات مرتبطة بمكافحة الإرهاب عن خمس كيانات مرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينها شركتا طيران وطائرتان، إلى جانب كيانات أخرى كانت مدرجة على قوائم العقوبات بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني.

وجاء هذا التطور بعد أيام من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكات دولية داعمة لشركة “ماهان” للطيران، شملت ستة كيانات وأفراد في إيران والصين والهند وروسيا، قالت واشنطن إنهم عملوا وكلاء مبيعات وشبكات دعم للشركة الخاضعة للعقوبات الأمريكية والأوروبية.

وفي موازاة ذلك، تتواصل التحركات الدبلوماسية بشأن مضيق هرمز، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أحرزت “تقدمًا كبيرًا” في المفاوضات مع إيران، متوقعًا اتضاح المزيد من التفاصيل خلال 48 ساعة.

وقال ترامب: “نسير على نحو جيد للغاية… سنعرف خلال 48 ساعة”، مضيفًا أن اتفاقًا بشأن مضيق هرمز قد يُعلن “غدًا أو بعد غد”.

وتتوافق تصريحات ترامب مع تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يومًا، مع إمكانية تمديده.

ووفقًا لما أورده موقع “أكسيوس” نقلًا عن مسؤول أمريكي، يتضمن التفاهم المقترح مرور السفن المتجهة إلى الخليج عبر مسار شمالي داخل المياه الإيرانية، بينما تعبر السفن المغادرة نحو بحر العرب عبر مسار جنوبي داخل المياه العُمانية، بالتنسيق بين مسقط وطهران، إضافةً إلى عدم فرض رسوم على عبور المضيق طوال فترة الاتفاق المؤقت.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المحادثات بين سلطنة عُمان وإيران بشأن تأمين مرور السفن في مضيق هرمز تشهد تقدمًا ملحوظًا، لكنه أوضح أن تفاهمًا نهائيًا لم يُبرم بعد.

وقال روبيو إن التركيز الحالي ينصب على التوصل إلى اتفاق عاجل يضمن سلامة الملاحة في المضيق، بينما تستمر المحادثات طويلة الأمد بشأن الملف النووي الإيراني، مضيفًا: “هناك تقدم ملحوظ في هذه المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا جدًا”.