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إيران تُلغي تأشيرات دخول الصينيين إلى أراضيها وتسمح لهم بالعمل والإقامة

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 يوليو 2019 - 13:34
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لا يُسمح بإدخال الكحول والخنزير ومنتجاتها والأسلحة والذخائر والكتب المختلفة إلى إيران. [إنترنت]
أكدت السفارة الصينية في إيران، أن طهران قررت من جانب واحد الاستغناء عن تأشيرات الدخول بالنسبة للمواطنين الصينيين، وكذلك لسكان منطقتي هونغ كونغ وماكاو الصينيتين.

حيث جاء في بيان صدر عن السفارة:

“وفق المعلومات الرسمية الصادرة عن الجانب الإيراني يحق لأصحاب جوازات السفر الصينية والمنطقتين الإداريتين الخاصتين هونغ كونغ وماكاو، أن يزوروا إيران في إطار العمل والسياحة بدون تأشيرات”.

هذا وأضافت السفارة أن البطاقات المصرفية UnionPay وVisa وMastercard لا تعمل في الأراضي الإيرانية، مشيرة أيضاً إلى وجود قائمة للسلع التي لا يمكن إدخالها إلى إيران، وبينها خاصة الكحول والخنزير ومنتجاتها والأسلحة والذخائر والكتب المختلفة.

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