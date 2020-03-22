إيران: تُنتج دواء لعلاج «كورونا» وسيكون جاهز في غضون 10 أيام

عملية إنتاج الدواء الإيراني قد بدأت عمليا [العربية]

قال رئيس منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، السبت، أن إيران أنتجت دواء تركيبيا لعلاج فيروس كورونا سيكون جاهزا في الأسواق في غصون 10 أيام.

وأضاف شانه ساز إن طهران تمكنت من إنتاج دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وإن هذا الدواء سيتم توزيعه في الأسواق في غضون أسبوع إلى عشرة أيام.

وأشار ساز إنه تم إدخال المواد الأولية الخاصة بالدواء أمس إلى إيران، مؤكدا أن عملية إنتاج الدواء الإيراني قد بدأت عمليا.

وأكد المسؤول الصحي الإيراني أنه تم اختبار الدواء على عدد من المرضى، مضيفا أنه خضع للاختبار السريري وحصل على الرخص اللازمة.

مختبرات وشركات عالمية عديدة أعلنت أنها تسير في الاتجاه الصحيح لإيجاد اللقاح المضاد لهذا الفيروس، ويعتبر أمرا حيويا ومهمة للغاية لأجل إنقاذ العالم من أزمة إنسانية لم تحدث منذ أجيال، بعد وصول جائحة كورونا إلى مستويات حرجة أدت بالعديد من الدول إلى إعلان حالة الطوارئ وإغلاق الحدود ومنع التجمعات وإقامة الصلوات.

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