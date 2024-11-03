إيران: جهّزنا كل ما يلزم للتغلّب على إسرائيل

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الأحد، إن “جبهة المقاومة وإيران ستجهزان نفسيهما بكل ما يلزم لمواجهة العدو والانتصار عليه”.

وأضاف سلامي: “إن أمريكا التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية لم نعرف منها إلا الحروب، وقد فشلت في كسر شوكة شعبنا من خلال فرض العقوبات عليه”.

وقال: “إن واشنطن تتحدث عن الديمقراطية والسلام والحرية لكنها مصدر الفوضى السياسية في العالم، وهي تستخدم كل أدواتها للانتصار على الشعب الإيراني لكنها هزمت”.

ولفت قائد الحرس الثوري الايراني إلى “أن أمريكا والغرب المتحالف معها اجتمعوا ضد غزة لكن أهلها استطاعوا أن يبثوا أملا جديدا”، مشيرا إلى أن “جنود الكيان الصهيوني يدفنون على ثغور غزة ولبنان”.

وأضاف سلامي “أن مسؤولي الكيان الصهيوني عندما يخسرون سياسيا ينتهكون كل الأعراف والمواثيق الدولية، لكن الفئة القليلة المؤمنة في غزة ستنتصر على أمريكا والكيان الصهيوني”.

وبحسب وكالة تسنية، قال قائد الحرس الثوري الإيراني: “لقد تعلمنا كيف نكبد عدونا الضربات القاصمة وأن نقف بوجه القوى الشيطانية ونصمد أمامها”، مشددا على أن “الكيان الصهيوني لن يكون قادرا على البقاء بالاعتماد على أجهزته العسكرية وسنلحق الهزيمة بالعدو وسيتم إثبات هذا الأمر في الساحات وسننفذ كل ما نقوله”.

الرئيس الإيراني يربط نوع وشدة رد طهران على إسرائيل بوقف إطلاق النار

صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنه “إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار في المنطقة، سيكون لذلك تأثير على “نوع وشدة الرد الإيراني” على الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد طهران”.

وقال بزشكيان: “لن نترك أي اعتداء على أمننا وسيادتنا دون رد وأي خطأ يرتكبه الكيان الصهيوني سيواجه برد قاس”.

وأضاف: “إذا أعاد الصهاينة النظر بسياساتهم، وقاموا بوقف إطلاق النار وقتل المدنيين والأبرياء في المنطقة، فقد يكون لذلك تأثير على نوع وشدة ردنا”.

وقال: “لم نبدأ حربًا أبدًا ولم ننصح أبدًا أي دولة بالذهاب إلى الحرب، لقد كانت الولايات المتحدة هي التي بدأت دائمًا الحروب في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك منطقتنا، واليوم، بدعمها للكيان الصهيوني تبقي نار الحرب مشتعلة في المنطقة”.

خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل ستتلقيان ردا ساحقا على ما تفعلانه

صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بأن “المواجهة الإسلامية والوطنية والعقلانية للشعب الإيراني ضد الاستكبار الأمريكي، وفق القوانين الدولية، ستستمر بخارطة طريق صحيحة ودون إهمال أو تأخير”.

ونشر خامنئي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة “إكس”، جاء فيها: “على الأعداء سواء أمريكا أو الكيان الصهيوني أن يعلما بأنهما سيتلقيان حتما ردا قاصما على ما يفعلانه ضد إيران وجبهة المقاومة”.

إيران تؤكد بلوغها مستوى الدول الرائدة في التكنولوجيا النووية

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن “طهران أصبحت من بين الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا النووية، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة والمتواصلة لشبابها الموهوبين”.

وقال: إن “إيران أحرزت تقدما كبيرا في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية”، مضيفا: “لقد نجحنا الآن في الحصول على أكواد الحوسبة والبرمجيات المستخدمة في عمليات التصميم والبناء، وهذه الأكواد تستخدم في إنتاج المنتجات الذرية”.

وأشار إلى أن “جهودا كبيرة بذلت في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة لتجاوز “مرحلة البحث والدخول إلى المرحلة الصناعية”، لافتًا إلى أن هذه العملية آخذة في التقدم والنمو، وفقا لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية.

وتابع: “لقد سجلت إيران خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات في برنامجها للطاقة النووية السلمية، في تحد للعقوبات الأمريكية، وكذلك العقبات الأخرى التي خلقتها الدول الغربية”.

وأكد إسلامي أن “الشعب الذي يريد أن يكون مسؤولا عن تقرير مصيره بنفسه، يجب أن يسعى جاهدا بهذه الطريقة، وأحد العناصر الأساسية المكونة للقوة، هو العلم والتكنولوجيا، اللذان يضمنان ازدهار البلاد ونموها في مختلف المجالات”.