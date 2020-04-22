إيران: حرس الثورة يُطلق أول قمر صناعي عسكَريّ بنجاح

أول قمر صناعي عسكري إيراني “نور 1” باستخدام الصاروخ الحامل “قاصد” [ايران]

اطلق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بنجاح اول قمر صناعي عسكري إلي الفضاء، وقد استقر في المدار المخصص له حول الارض.

وقال الحرس الثوري إنه تم إطلاق أول قمر صناعي عسكري إيراني “نور 1” باستخدام الصاروخ الحامل “قاصد” على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض

وافادت “فارس” ان القمر الصناعي “نور” هو اول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية اطلق بنجاح من قبل الحرس الثوري صباح اليوم الاربعاء بواسطة حامل القمر الصناعي ذي المرحلتين “قاصد” من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم.

ويعد هذا الامر انجازا كبيرا وتطورا جديدا على الصعيد الفضائي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويظهر في الصور الأولية التي انتشرت لصاروخ “قاصد” الحامل للقمر الصناعي، الآية القرانية الكريمة “سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين”، وقد تمت كتابتها على جسم الصاروخ.

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