إيران.. خطط لإنتاج « 30 ألف ميغاواط كهرباء» من الطاقة المتجددة

أعلن وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، “أن بلاده تخطط لإنتاج 30 ألف ميغاواط كهرباء من الطاق المتجددة خلال الأعوام الأربعة القادمة”.

وقال آبادي: “حتى الآن وقعت الشركات التابعة لرابطة الطاقات المتجددة عقودا مع وزارة الطاقة لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 12 ألف ميغاواط”.

وأضاف: “من المتوقع أن يتم تشغيل نحو 2400 ميغاواط من 12 ألف ميغاواط المشار إليه بحلول صيف العام المقبل، ومن خلال دمج منتجين آخرين سترتفع القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة المتجددة إلى 5000 ميغاواط خلال نفس الفترة”.

وشرح وزير الطاقة، “خطة الحكومة لإنتاج 30 ألف ميغاواط كهرباء من الطاقة المتجددة خلال السنوات الأربع المقبلة”، وقال: “إن تنفيذ هذه الخطة يمكن أن يؤدي إلى توفير 11 مليار متر مكعب من الوقود سنويا وخفض التكاليف بما بين 5 إلى 7 مليارات دولار”.

وبحسب وكالة “إرنا”، أشار “إلى إنجازات صناعة الكهرباء الإيرانية على الساحة الدولية، ولفت إلى أن الكثير من الدول المجاورة والإفريقية تستخدم معدات الكهرباء الإيرانية”، قائلا: “إن المعدات مثل محولات الطاقة ومحطات الكهرباء الفرعية واللوحات الكهربائية وغيرها من المعدات ذات الصلة في الإنتاج والتوزيع هي إحدى المنتجات التصديرية لصناعة الكهرباء الإيرانية والتي لها الكثير من الزبائن في المنطقة والعالم”.