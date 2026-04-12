إيران: دفع رسوم عبور «مضيق هرمز» بالريال

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في مجلس الشورى الإسلامي حميد رضا حاجي بابائي أن رسوم عبور السفن عبر مضيق هرمز ستُفرض وتُحصَّل حصراً بالريال الإيراني، وذلك ضمن قانون أعده البرلمان لتنظيم حركة الملاحة في الممر البحري الأكثر حساسية على مستوى الطاقة العالمية.

وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة تشريعية تهدف إلى تعزيز السيطرة التنظيمية على أحد أهم الممرات البحرية التي تمر عبرها نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز في العالم.

وأشار إلى أن باحثين أمريكيين حذروا الرئيس الأمريكي Donald Trump من أن إيران قد تتحول بشرارة واحدة إلى قوة عظمى، وفق تعبيره.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسب وصفه، أصبحت في موقع متقدم على الساحة الدولية وتقف إلى جانب أربع من أقوى القوى في العالم.

وأضاف أن السفن الأمريكية الضخمة مُنيت بالهزيمة أمام كرامة الشعب الإيراني على حد تعبيره، في إشارة إلى التصعيد السياسي والإعلامي المتبادل بين الطرفين.

وبيّن أن 250 نائباً في مجلس الشورى الإسلامي أيدوا خطة تنظيم عبور مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من نفط العالم و35 في المئة من الغاز العالمي.

وشدد على أن المضيق يقع ضمن نطاق السيطرة الإيرانية، وأن رسوم العبور يجب أن تُدفع بالعملة المحلية وفق الصيغة التشريعية المقترحة.

وأكد أن الممر الاستراتيجي غير قابل للتفاوض تحت أي ظرف، في إشارة إلى موقف طهران الثابت من إدارة هذا الشريان البحري الحيوي.

وكشف أن صادرات النفط الإيرانية تجاوزت 1.6 مليون برميل يومياً رغم استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وأوضح أن قطاع النفط الإيراني بات أكثر قدرة على تجاوز القيود، مشيراً إلى أن الخام الإيراني أصبح عملياً أقل تأثراً بالعقوبات على حد وصفه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث عن ما وصفه بالورقة الرابحة التي تمتلكها الولايات المتحدة في حال عدم استجابة إيران للشروط الأمريكية، ملوحاً بإمكانية فرض حصار بحري في إطار التصعيد السياسي المتواصل.

كما نقلت تقارير صحفية بينها وول ستريت جورنال أن إيران تدرس السماح بمرور 10 سفن فقط يومياً عبر مضيق هرمز، مع احتمال فرض رسوم قد تصل إلى مليوني دولار على الناقلة الواحدة.