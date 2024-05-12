إيران.. زلزال قوي يضرب مدينة «أردبيل»

ضرب زلزال قوي مدينة أردبيل الإيرانية، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا.

وذكرت وكالة “فارس”، أن “مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، أكد أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقع في بعض المناطق في محافظة أردبيل”.

وأوضح المركز الإيراني، “أن الزلزال تحدد مركزه في عمق 26 كلم من سطح الأرض بمدينة نريمان آباد، التابعة لجمهورية أذربيجان”.

وأشار إلى أن “أهالي عدد من المدن في محافظة أردبيل، الواقعة شمال غربي إيران، قد شعروا بالهزات الناجمة عن هذا الزلزال، فيما لم ترد أي تقارير إيرانية تفيد بوقوع أضرار في ممتلكات أو خسائر في الأرواح من جراء الزلزال”.

يذكر أنه في الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي 2023، ضرب مدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر.